iPhone 18 Pro Max phá kỷ lục

Nguồn tin rò rỉ tiết lộ iPhone 18 Pro Max sẽ là chiếc điện thoại nặng nhất lịch sử của Apple với trọng lượng lên đến 243 gram, dày hơn khoảng 10 gram so với iPhone 17 Pro Max.

iPhone 18 Pro Max sẽ trở thành chiếc điện thoại nặng nhất mà Apple từng sản xuất. Ảnh: AppleInsider.

Theo nguồn tin rò rỉ từ Trung Quốc, thế hệ iPhone tiếp theo có thể đi ngược lại xu hướng mỏng và nhẹ. Thay vào đó, iPhone 18 Pro Max sẽ trở thành chiếc điện thoại nặng nhất mà Apple từng sản xuất.

Thông tin này được chia sẻ bởi tài khoản Instant Digital trên mạng xã hội Weibo, người từng nhiều lần cung cấp rò rỉ chính xác về các sản phẩm của Apple. Theo đó, iPhone 18 Pro Max sẽ có một số thay đổi về kích thước.

Độ dày của máy được cho là sẽ tăng lên một chút so với iPhone 17 Pro Max (8,75 mm). Sự thay đổi này có thể khiến trọng lượng iPhone 18 Pro Max lên đến 243 g.

Nếu điều này là sự thật, đây sẽ trở thành mẫu máy nặng nhất từng được Apple sản xuất, vượt qua kỷ lục hiện tại do iPhone 14 Pro Max nắm giữ với 240 g. Để so sánh, trọng lượng của iPhone 17 Pro Max hiện tại là 233 g.

Instant Digital không giải thích nguyên nhân cụ thể gây ra sự khác biệt về trọng lượng. Mặc dù vậy, theo AppleInsider, điều này có thể xuất phát từ việc thay đổi phần cứng bên trong máy, như việc tăng dung lượng pin vật lý.

Trước đó, Instant Digital từng tiết lộ Apple đang có kế hoạch cho "phần khuyết thu nhỏ" cho iPhone 18. Điều này có thể ám chỉ đến việc phần khuyết Dynamic Island sẽ chiếm ít không gian hơn ở phía trên màn hình với mẫu iPhone ra mắt trong năm 2026.

Lý do cho sự thu nhỏ này, theo Instant Digital, là do những thay đổi trong các thành phần ở phần camera trước. Mặc dù điều này có thể được thực hiện bằng cách tạo ra một phiên bản Face ID dưới màn hình, leaker nói thêm rằng thiết kế này sẽ không xảy ra trên iPhone 18.

Bằng cách đặt camera và các cảm biến của hệ thống TrueDepth dưới bề mặt màn hình, điều này sẽ cho phép một thiế bị có màn hình đẹp và hoàn toàn không có phần khuyết. Tuy nhiên, đây là một thách thức về mặt kỹ thuật vì các cảm biến khác nhau phải hoạt động phía sau điểm ảnh.

Các mẫu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 9/2026, nên còn khá sớm để khẳng định quyết định cuối cùng của Apple về thiết kế cho máy.