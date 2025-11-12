Không lên đời iPhone 17 Pro Max, nên chọn 15 Pro Max hay 16 Pro Max?

Với một số người dùng, iPhone 15 Pro Max và 16 Pro Max đang là lựa chọn hấp dẫn, thậm chí nếu so sánh với mẫu 17 Pro Max vừa ra mắt.

Đại diện Viettablet đánh giá iPhone 15 Pro Max hay 16 Pro Max đều là sản phẩm đáng mua trong dịp cuối năm. Bởi cả hai sở hữu thiết kế và hiệu năng cao cấp, đặc biệt có giá bán tốt ở thời điểm hiện tại.

Thiết kế titan bền bỉ và màn hình lớn sắc nét

Nếu chỉ nhìn qua, người dùng khó phân biệt iPhone 15 Pro Max và iPhone 16 Pro Max. Cả hai trang bị khung titan cao cấp, cụm camera vuông và độ dày 8,25 mm. Điểm khác biệt nằm ở trọng lượng khi iPhone 16 Pro Max nặng hơn 6 gram, mang đến cảm giác chắc tay hơn khi cầm nắm.

Về màu sắc, iPhone 16 Pro Max có 4 phiên bản là titan đen, titan trắng, titan tự nhiên và titan sa mạc, thay thế cho titan xanh của iPhone 15 Pro Max. Màu titan sa mạc có tông ấm, sang trọng và được xem là điểm nhận diện của iPhone 16 Pro Max. Tuy nhiên, xét tổng thể thì cả hai vẫn giữ được vẻ sang trọng đặc trưng của dòng Pro Max. Hai dòng máy phù hợp người dùng yêu thích thiết kế bền bỉ và cao cấp, không cần chạy theo xu hướng mới.

iPhone 15 Pro Max và 16 Pro Max đều là sản phẩm đáng mua cuối năm 2025.

Cả hai sở hữu tấm nền OLED Super Retina XDR, hỗ trợ tần số quét 120 Hz và công nghệ ProMotion. Tuy nhiên, iPhone 16 Pro Max nhỉnh hơn với kích thước 6,9 inch, lớn hơn 0,2 inch so với iPhone 15 Pro Max. Ngoài ra, Apple cũng tinh chỉnh viền màn hình mỏng hơn, bổ sung độ sáng tối thiểu 1 nit, giúp người dùng dễ chịu hơn khi dùng vào ban đêm.

Nếu người dùng không quá chú trọng từng milimet, viền hoặc độ sáng hiển thị, trải nghiệm giữa hai màn hình gần như tương đồng. Bởi cả hai được trang bị lớp bảo vệ Ceramic Shield chống nước và chịu va đập tốt.

Camera nhảy vọt

Điểm khác biệt lớn nhất giữa iPhone 15 Pro Max và 16 Pro Max nằm ở camera siêu rộng. Model 16 Pro Max được nâng cấp từ 12 MP lên 48 MP giúp ảnh chụp chi tiết hơn, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng yếu. Ngoài ra, Apple bổ sung camera Fusion 48MP và nút camera Control mới. Dù đây là cải tiến nhỏ nhưng khá hữu ích, giúp người dùng mở nhanh ứng dụng camera bằng thao tác nhấn giữ cạnh phải.

Tuy nhiên với người dùng phổ thông, chất lượng ảnh giữa hai đời máy không quá khác biệt. Bởi cả hai vẫn cho ra màu sắc trung thực, độ tương phản cao và khả năng quay phim tốt trên thị trường.

Điểm đặc biệt là iPhone 16 Pro Max hỗ trợ quay video 4K Dolby Vision 120 fps, gấp đôi tốc độ của iPhone 15 Pro Max (60 fps). Nhưng trừ khi bạn là người quay phim hoặc làm nội dung chuyên nghiệp, sự nâng cấp này không quá cần thiết cho nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Hiệu năng mạnh mẽ

Dưới lớp vỏ titan, iPhone 16 Pro Max sử dụng chip Apple A18 Pro, còn iPhone 15 Pro Max chạy trên A17 Pro. Cả hai đều sở hữu CPU 6 nhân và GPU 6 nhân, nhưng A18 Pro cải thiện tốc độ xử lý 15-17%, tăng gấp đôi khả năng ray-tracing và giảm lượng điện năng tiêu thụ.

Trải nghiệm thực tế iPhone 15 Pro Max và 16 Pro Max không chênh lệch nhiều.

Thực tế, nếu không chơi game nặng hoặc chỉnh sửa video 4K chuyên nghiệp, hiệu năng của iPhone 15 Pro Max vẫn mạnh mẽ. Điểm cộng là chip A17 Pro được Apple hỗ trợ lâu dài, đảm bảo thiết bị có thể sử dụng mượt trong ít nhất 4-5 năm tới.

Bên cạnh đó, Apple duy trì độ bền của pin trên cả hai mẫu máy. iPhone 16 Pro Max cung cấp thời gian xem video tới 33 giờ, nhỉnh hơn iPhone 15 Pro Max chỉ có 29 giờ. Cả hai hỗ trợ sạc nhanh 50% trong khoảng 35 phút với củ sạc 20 W và sạc không dây MagSafe.

Tuy nhiên, iPhone 16 Pro Max nổi bật hơn với kết nối Wi-Fi 7 và 5G Advanced, cung cấp tốc độ mạng nhanh và ổn định hơn so với mức Wi-Fi 6 trên đời cũ. Đây là nâng cấp đáng giá với những ai thường xuyên làm việc trực tuyến, truyền dữ liệu lớn hoặc stream video.

Giá bán tốt cuối năm 2025

Theo ghi nhận từ hệ thống cửa hàng Viettablet, giá bán của iPhone 15 Pro Max và 16 Pro Max giảm đáng kể.

Cụ thể, iPhone 15 Pro Max bản 256 GB hiện có giá 20,4 triệu đồng đối với hàng like new (tạm dịch: Sản phẩm đã qua sử dụng nhưng vẫn còn mới) và 25,8 triệu đồng đối với sản phẩm mới nguyên. Giá bán này rẻ hơn 3-4 triệu đồng so với iPhone 16 Pro Max, và thấp hơn 10 triệu đồng so với iPhone 17 Pro Max. Trong khi đó, iPhone 16 Pro Max 256 GB có giá 23,9 triệu đồng đối với hàng like new và 27,9 triệu đồng đối với hàng mới, phù hợp cho người muốn trải nghiệm chip A18 và Wi-Fi 7.

Giá bán iPhone 16 Pro Max và 15 Pro Max có sự điều chỉnh nhẹ.

Các phiên bản dung lượng cao hơn như 512 GB và 1 TB cũng có phần chênh lệch tương tự. Trong đó, iPhone 15 Pro Max 1 TB có giá bán 24,4 triệu đồng đối với hàng like new, rẻ hơn 7-8 triệu đồng so với iPhone 16 Pro Max cùng cấu hình.

Đại diện Viettablet nhận định ở thời điểm cuối năm, cả hai sản phẩm là lựa chọn hợp lý cho khách hàng nhờ cấu hình mạnh, thiết kế sang trọng và mức giá dễ chịu.