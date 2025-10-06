iPhone 15/16 Pro Max giảm giá sâu sau khi iPhone 17 Pro Max ra mắt

iPhone 15 Pro Max và iPhone 16 Pro Max đang chứng kiến mức điều chỉnh giá hấp dẫn sau khi iPhone 17 Pro Max ra mắt, khiến nhiều người “đứng ngồi không yên”.

Sự kiện ra mắt iPhone 17 Pro Max trong tháng 9 nhanh chóng thu hút sự chú ý toàn cầu. Điều này kéo theo giá iPhone thế hệ trước đồng loạt giảm mạnh. Trong đó, iPhone 15 Pro Max và iPhone 16 Pro Max có mức giá rẻ hơn so với thời điểm trước.

iPhone 15 Pro Max và iPhone 16 Pro Max có giá bán hấp dẫn thời điểm hiện tại.

Được trình làng vào năm 2023, iPhone 15 Pro Max là mẫu smartphone đầu tiên được Apple trang bị khung titan, thay thế cho thép không gỉ truyền thống. Đây là điểm “ăn tiền” khiến máy trở thành mẫu iPhone được săn đón nhiều nhất tại thời điểm đó.

Theo ghi nhận tại hệ thống cửa hàng điện thoại Viettablet, sau 2 năm ra mắt, giá iPhone 15 Pro Max đã hạ nhiệt đáng kể. Với phiên bản 256 GB, máy mới có giá từ 25,8 triệu đồng, máy cũ từ 19,6 triệu đồng. Giá bán máy mới phiên bản 512 GB từ 29,4 triệu đồng, 22,2 triệu đồng đối với máy cũ và phiên bản 1 TB có giá máy mới từ 31,4 triệu đồng, máy cũ từ 24,1 triệu đồng.

Với mức giá này, iPhone 15 Pro Max hiện rẻ hơn 5-7 triệu đồng so với thời điểm mới lên kệ. Đây là cơ hội cho người dùng muốn nâng cấp từ các dòng iPhone 12, 13 hay 14 Pro Max.

Dù mới ra mắt vào cuối năm 2024, iPhone 16 Pro Max cũng không tránh khỏi xu hướng giảm giá sau khi thế hệ 17 series trình làng. Đây là tin vui cho người dùng yêu thích công nghệ mới nhưng không muốn chi trả quá nhiều. Cũng theo ghi nhận tại Viettablet, hiện tại, mức giá bán iPhone 16 Pro Max cũng hấp dẫn không kém. Phiên bản 256 GB: Máy mới từ 27,9 triệu đồng, máy cũ từ 23,9 triệu đồng. Với phiên bản 512 GB, máy mới có giá từ 33,8 triệu đồng và từ 26,5 triệu đồng đối với máy cũ. Phiên bản 1 TB có mức giá dành cho máy mới từ 39,9 triệu đồng, máy cũ từ 31,9 triệu đồng.

Dù có giá cao hơn iPhone 15 Pro Max một chút nhưng với lợi thế cấu hình, nhiều tính năng AI tích hợp sâu, iOS 18 và khả năng tối ưu pin tốt, iPhone 16 Pro Max chắc chắn vẫn là “con cưng” của thị trường trong nửa cuối năm 2025.

Giá bán iPhone 16 Pro Max được điều chỉnh sau khi iPhone 17 Pro Max trình làng.

Dù iPhone 17 Pro Max quay lại với thiết kế vỏ nhôm tái chế thân thiện môi trường, nhưng sức hút của chất liệu titan trên iPhone 15 Pro Max và iPhone 16 Pro Max vẫn không hề suy giảm. Apple đã giới thiệu thiết kế titan cấp hàng không vũ trụ trên 15 Pro Max và tiếp tục hoàn thiện trên 16 Pro Max. Vật liệu này không chỉ mang đến cảm giác cầm nắm nhẹ nhàng hơn so với khung thép không gỉ truyền thống, mà còn sở hữu độ bền bỉ và khả năng chống ăn mòn vượt trội. Rất nhiều người dùng vẫn ưa chuộng cảm giác cao cấp và chắc chắn mà titan mang lại, coi thiết kế này là lựa chọn không thể thay thế.

Người dùng cũng không cần phải lo lắng về việc hiệu năng của iPhone 15 Pro Max (A17 Pro) và 16 Pro Max (A18 Pro) sẽ lỗi thời sau khi iPhone 17 Pro Max ra mắt. Trên thực tế, cả hai máy đáp ứng tốt đa dạng tác vụ từ chơi game đồ họa nặng ở mức cấu hình cao nhất, chỉnh sửa video 4K, render ảnh 3D đến đa nhiệm hàng ngày. Điều này cho thấy hiệu năng của cả hai vẫn sẽ giữ vững trong ít nhất 3-4 năm nữa.

Thiết kế và cấu hình iPhone 15/16 Pro Max đủ xài trong nhiều năm tới.

Nhắc đến “Pro Max”, không thể bỏ qua 3 thế hệ trước đó: iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro Max và iPhone 14 Pro Max. Đây là những dòng máy từng “làm mưa làm gió” và hiện nay vẫn còn lượng người dùng khá đông đảo.

iPhone 12 Pro Max (2020) dùng thép không gỉ, hiệu năng A14 Bionic đã bắt đầu lạc hậu nhưng vẫn đáp ứng cơ bản. Giá hiện tại đã về dưới 13 triệu đồng cho máy cũ. iPhone 13 Pro Max (2021) nâng cấp chip A15 Bionic, camera cải tiến và pin có dung lượng cao, giá cũ rơi vào khoảng 11-16 triệu đồng. Trong khi đó, iPhone 14 Pro Max (2022) lần đầu tiên có Dynamic Island và chip A16 nhưng vẫn nặng do dùng khung thép với giá máy mua cũ đang quanh mức 14-20 triệu đồng.

Sự xuất hiện của iPhone 17 Pro Max đã mang đến cơn “sóng ngầm” trên thị trường, khiến hàng loạt iPhone Pro Max giảm giá sâu. Với thiết kế titan được ưa chuộng, hiệu năng mạnh, camera ấn tượng và mức giá hợp lý, iPhone 15 Pro Max và iPhone 16 Pro Max đều xứng đáng trở thành lựa chọn đáng cân nhắc trong năm 2025.