Chọn iPhone 15 cũ hay Galaxy S23 Ultra chơi tết 2025

iPhone 15 cũ hay Galaxy S23 Ultra đang nổi lên là hai chiếc smartphone cao cấp, sở hữu nhiều tính năng vượt trội, đáp ứng nhu cầu của người dùng.

Nhìn chung, Galaxy S23 Ultra 5G giữ nguyên thiết kế tương tự phiên bản trước đó S22 Ultra với vẻ ngoài quen thuộc nhưng với khung viền vuông vức, cảm giác cầm nắm tốt hơn.

Về iPhone 15, Apple vẫn giữ kích thước nhỏ gọn và nhẹ, khi vẫn giữ nguyên kích thước nhỏ gọn lần lượt là 147,6 mm; 71,6 mm; 7,8 mm và nặng 171 gram.

Thiết kế và màn hình

Trong dòng iPhone 15, đây là thiết kế nhỏ nhẹ nhất nên rất dàng cầm nắm và đặt trong túi quần. Ngoài ra, với mặt lưng được hoàn thiện bằng công nghệ lớp Ceramic Shield nên đạt độ cứng tối đa, tăng khả chống va đập. Phần viền bo bằng nhôm cũng mang đến cảm giác thoải mái và chắc chắn khi cầm nắm.

Samsung Galaxy S23 Ultra và iPhone 15 cũ.

Về màu sắc, S23 Ultra của Samsung có 4 tùy chọn màu sắc, bao gồm: đen phantom, kem cotton, xanh botanic và tím lilac. Trong đó màu mới tím lilac nổi bật nhất, mang lại vẻ ngoài tươi mới và thu hút. Còn iPhone 15 sẽ có 5 tùy chọn màu là đen, xanh dương, xanh lá, vàng và hồng, chủ yếu là tông pastel.

Thiết kế S23 Ultra gây ấn tượng khi kèm theo bút S-Pen.

Samsung S23 Ultra chính hãng thực sự ấn tượng với màn hình AMOLED 6.8 inch cao cấp, đi kèm là độ phân giải 2K, tần số quét 120 Hz. Không những vậy, độ sáng tối đa lên đến 1.750 nits nên người dùng hoàn toàn dễ dàng xem màn hình dưới ánh sáng mạnh mà vẫn giữ được độ sáng và chi tiết của hình ảnh.

Màn hình iPhone 15 kích thước 6.1 inch, còn S23 Ultra là 6.8 inch.

Về phần iPhone 15 cũ, máy sở hữu màn hình Super Retina XDR OLED 6.1 inch với độ phân giải 2556x1179 px, cho chất lượng hiển thị sắc nét, chân thực và màu sắc sống động. Tuy nhiên, so với đối thủ, iPhone 15 chỉ có tần số quét ở mức 60 Hz (ProMotion) và không có tính năng Always-On Display. Ngoài ra, độ sáng màn hình đạt 1.000 nits (chế độ tiêu chuẩn) và 2.000 nits (dùng ngoài trời).

Hiệu năng và tác vụ chụp ảnh

Hiệu năng chính là yếu tố hàng đầu được nhiều người dùng quan tâm khi so sánh iPhone 15 và S23 Ultra. Cụ thể, Samsung S23 Ultra được trang bị con chip Snapdragon 8 Gen 2 bản ép xung, CPU lõi 8 và GPU Adreno 740… từ đó mang lại hiệu năng mạnh mẽ và khả năng xử lý đồ họa tốt.

iPhone 15 dùng lại con chip Apple A16 Bionic của dòng Pro/Pro Max ra mắt năm 2022. Ảnh từ website thương hiệu.

Trên iPhone 15, Apple sử dụng lại con chip Apple A16 Bionic, con chip cũ xuất hiện trên dòng iPhone 14 Pro và 14 Pro Max cao cấp ra mắt năm 2022. Dù là con chip tái sử dụng nhưng vẫn mang đến sức mạnh ấn tượng, vượt trội hơn 20% so với A15 trước đó. Cụ thể, với 6 lõi CPU và 5 lõi GPU, model này mang đến hiệu năng xử lý đồ họa tốt nhất. Đi kèm còn có RAM 6GB LPDDR5 mang đến trải nghiệm mượt mà, nhanh chóng.

Cả iPhone 15 và Samsung S23 Ultra đều được nâng cấp đáp ứng tốt các tác vụ nặng như quay video 4K, chụp ảnh, chơi game.

Camera của các dòng sản phẩm cao cấp đến từ Samsung luôn được đánh giá cao và S23 Ultra cũng không ngoại lệ. Galaxy S23 Ultra gây ấn tượng với hệ thống 4 ống kính 200 MP, 10 MP, 10 MP, 12 MP. Đặc biệt được hỗ trợ nhiều tiêu cự khi zoom, với hai camera tele giúp hỗ trợ nhiều tiêu cự zoom khác nhau từ 3 X, 10 X cho đến tối đa 100 X, mang lại những bức ảnh sống động, độ chi tiết cao và vượt trội so với các đối thủ.

Ngoài ra, tính năng Expert RAW cũng là một điểm mạnh của Galaxy S23 Ultra, khi cho phép người dùng xuất ra 2 định dạng JPG và RAW DNG nguyên bản. Nên người dùng dễ dàng chỉnh sửa ảnh tử ánh sáng, màu sắc theo sở thích một cách dễ dàng.

Cụm chính của iPhone có 2 ống kính, S23 Ultra có 4 ống kính.

Trong khi đó, iPhone 15 cũ cũng được Apple nâng cấp mạnh mẽ với bộ cảm biến camera chính lên đến 48 MP (gấp 4 lần iPhone 14). Đây được xem là một bước tiến mới giúp nâng cao khả năng chụp ảnh của iPhone so với đối thủ. Camera mới trên iPhone 15 có khả năng thu nhiều ánh sáng hơn trước, tạo ra những hình ảnh và video chất lượng cao ngay cả khi chụp trong điều kiện thiếu sáng.

Giá bán iPhone 15 cũ tại Viettablet gồm 2 phiên bản 128 GB, 256 GB lần lượt là 14,49 triệu đồng và 18,49 triệu đồng. Trong khi đó, Samsung Galaxy S23 Ultra có 3 tùy chọn phiên bản là 256 GB, 512 GB và 1 TB với giá bán lần lượt 18,49 triệu đồng, 22,99 triệu đồng và 24,99 triệu đồng. Đối với máy Samsung mới 100% hàng công ty bảo hành chính hãng 12 tháng, bao test một đổi một trong 30 ngày.

Đối với máy iPhone cũ đã qua sử dụng, khách hàng được hoàn tiền 7 ngày miễn phí với bất kỳ lý do gì, một đổi một trong 30 ngày đầu cho tất cả lỗi do máy phát sinh. Bảo hành toàn diện cả nguồn và màn hình trong 6 tháng với máy cũ, 2 tháng với máy mới với tất cả lỗi do máy phát sinh.