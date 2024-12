iPhone 15 Pro Max và S24 Ultra đang có giá tốt trong dịp Tết 2025

iPhone 15 Pro Max, Galaxy S24 Ultra và Oppo Find X8 là những mẫu smartphone đang có giá bán rất tốt trong dịp Tết 2025.

Cụ thể, theo ghi nhận từ hệ thống cửa hàng Viettablet, dòng iPhone 15 Pro Max 256 GB chính hãng đang có giá bán từ 22,49 triệu đồng (bản like new) và dòng S24 Ultra 256 GB chính hãng có giá từ 19,49 triệu đồng (bản like new). Mức giá này đã rẻ hơn đến 30% so với thời điểm đầu năm 2024. Trong khi đó, Oppo Find X8 mới được ra mắt cũng đang được mở bán với giá 16,99 triệu đồng (bản 512 GB chính hãng).

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro Max là ứng cử viên sáng giá nhất cho smartphone cao cấp giá tốt trong dịp Tết 2025. Thiết kế bo cong 4 góc với chất liệu titan bền chắc và mỏng nhẹ, mang đến cho người dùng cảm giác ôm lòng bàn tay và máy đạt được độ bền vượt trội.

iPhone 15 Pro Max là lựa chọn lý tưởng cho dịp Tết 2025.

Màn hình Super Retina XDR OLED 6,7 inch có các góc bo tròn, khả năng hiển thị sắc nét và tái tạo màu sắc chính xác. Máy chạy chip A17 Pro và tối ưu tốt trên iOS. Hơn nữa, thiết bị cũng cung cấp thời lượng pin rất tốt, người dùng thoải mái sử dụng trong cả ngày.

Về khả năng nhiếp ảnh, iPhone 15 Pro Max sẽ cho ra tone ảnh ấm và gần gũi hơn, quy trình từ chụp, chỉnh sửa đến quản lý ảnh mượt mà. Ngoài ra, Apple còn cung cấp bộ lọc màu đa dạng và thư viện sắp xếp thông minh giúp người dùng dễ dàng xử lý hàng nghìn tấm ảnh dễ dàng.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Bên cạnh iPhone 15 Pro Max, Samsung Galaxy S24 Ultra cũng là cái tên không thể bỏ qua trong dịp Tết 2025. Điện thoại cũng sở hữu khung viền titan và lớp kính cường lực Gorilla Glass Armor ở mặt trước.

Màn hình phẳng của Galaxy S24 Ultra hiển thị hình ảnh khá đẹp. Cộng thêm tấm kính chống chói khiến đây là chiếc máy phù hợp khi người dùng đọc sách nhiều giờ. Theo đó, mọi ánh sáng bị ngăn phản chiếu đến mức tối thiểu, mang lại giá trị xem nhìn thực tế cao. S24 Ultra còn có tùy chọn Adaptive Color Tone giúp màu sắc của máy và môi trường đồng đều.

Galaxy S24 Ultra giá tốt, cấu hình mạnh đang có mức giá hấp dẫn trong dịp Tết 2025.

S24 Ultra sử dụng Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, một trong những con chip mạnh mẽ và đa nhiệm hiện nay trên hệ điều hành Android. Hơn nữa, máy cũng cung cấp thời lượng pin 5.000 mAh, dư sức dùng hơn một ngày mà không cần sạc cuối ngày.

Bên cạnh đó, hệ thống camera kết hợp công nghệ Galaxy AI trên S24 Ultra chính là chìa khóa nâng cấp trải nghiệm nhiếp ảnh. Khi chụp bằng với camera 200 MP, người dùng có thể thấy những bức ảnh có độ chi tiết cao hơn so với chế độ tự động, màu sắc không bị rực và khá sát với thực tế. Đặc biệt khi in ấn, chất lượng bức hình cũng không bị giảm.

Oppo Find X8

Oppo Find X8 là mẫu điện thoại chạy trên chip Dimensity 9400, kết hợp với màn hình AMOLED cùng tần số quét 120 Hz. Dù chơi game nặng, chỉnh sửa video 4K và đa nhiệm nhiều ứng dụng, máy vẫn hoàn toàn mượt mà, không hề giật, tốc độ phản hồi cũng như khả năng tối ưu nhiệt tương đối tốt.

Về khả năng nhiếp ảnh, máy có cụm camera chất lượng 50 MP + 50 MP + 50 MP với Laser AF, Hasselblad Color Calibration. Trong đó, camera tele tiềm vọng zoom quang học 3x là điểm sáng. Trên thực tế, ảnh chụp từ máy cung cấp độ chi tiết cao, ánh sáng được cân bằng khá tốt. Bức ảnh còn được công nghệ AI xử lý thông minh, cải thiện tốt khi người dùng chụp thiếu sáng và ngược sáng.

Điện thoại Oppo Find X8 hỗ trợ tốt nhu cầu sử dụng trong dịp Tết 2025.

Thời lượng pin là một điểm cộng trên Find X8 với dung lượng 5.630 mAh, thoải mái dùng trong 1-1,5 ngày. Kết hợp với công nghệ sạc nhanh SuperVOOC 80 W, người dùng chỉ mất khoảng 30 phút là có thể nạp đầy 100% viên pin. Máy còn hỗ trợ thêm sạc từ tính AirVOOC 50 W, tiện lợi khi không phải mang theo quá nhiều dây nhợ rườm rà.

Nhìn chung, nếu bạn cần sự ổn định lâu dài và hệ sinh thái Apple, iPhone 15 Pro Max là lựa chọn phù hợp. Nếu bạn yêu thích công nghệ mới, tính năng AI hiện đại và camera đa năng, Galaxy S24 Ultra là chiếc máy đáng để cân nhắc. Ngoài ra, với tiêu chí thời lượng pin bền bỉ, sạc nhanh và đam mê nhiếp ảnh cùng giá bán không quá cao thì Oppo Find X8 hoàn toàn đáp ứng được.