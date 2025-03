Sự kiện di động lớn nhất năm có gì thú vị?

Nothing Phone 3A và 3A Pro. Bộ đôi smartphone mới của Nothing cùng sở hữu màn hình 6,77 inch, hệ điều hành Android 15, chip xử lý Snapdragon 7S Gen 3, RAM 12 GB và bộ nhớ trong 256 GB. Với giá khởi điểm 460 USD , Nothing 3A Pro trang bị camera tiềm vọng zoom quang 3x, trong khi 3A (giá 380 USD ) dừng ở 2x. Ngoài thiết kế đặc trưng, 2 thiết bị mới còn bổ sung Essential Space, tính năng mới của Nothing sử dụng AI để trích xuất thông tin hữu ích từ ảnh màn hình, ảnh từ camera và file ghi âm.