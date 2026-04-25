iPhone 18 có RAM 12 GB

Đây là lần đầu tiên có một dòng iPhone 'cơ bản' sở hữu mức RAM 12 GB. Trước đó, dung lượng này chỉ xuất hiện trên dòng Pro.

Trong bài viết trên mạng xã hội X hôm 24/4, nhà phân tích Dan Nystedt cho biết iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ có dung lượng RAM 12 GB, ngang mức Apple trang bị cho iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max hồi tháng 9 năm ngoái.

Nystedt cũng nhắc lại tin đồn từng đề cập trước đây, cho rằng Apple giành được lô sản xuất chip 2 nm đầu tiên của TSMC cho chip A20, tạo ra sức mạnh vượt trội trên dòng iPhone 18.

Quy trình 2 nm của TSMC mang lại hiệu năng tính toán tốt hơn 15% so với 3 nm mà không làm giảm hiệu quả năng lượng. Dòng iPhone 17 sử dụng tiến trình 3 nm N3P của TSMC.

Việc nâng cấp RAM lên mức 12 GB trên dòng máy cơ bản có thể liên quan đến Apple Intelligence. Apple nhiều khả năng sẽ giới thiệu các tính năng AI mở rộng với iOS 27 tại sự kiện WWDC 2026, diễn ra vào ngày 8/6.

Các tác vụ AI trên thiết bị tiêu tốn nhiều bộ nhớ. Vì vậy, việc giữ cho iPhone cấp thấp có khả năng chạy đầy đủ Apple Intelligence chính là động lực để Apple nâng cấp bộ nhớ của phiên bản tiêu chuẩn lên ngang bằng với dòng Pro năm ngoái.

Đặc biệt, iPhone 18 có thể ​​không ra mắt cùng lúc với iPhone 18 Pro vào mùa thu năm nay.

Theo các nguồn tin, Apple sẽ hoãn giới thiệu phiên bản tiêu chuẩn đến đầu năm 2027, cùng với iPhone 18e và iPhone Air thế hệ thứ 2. Trong khi đó, dòng Pro và iPhone màn hình gập được mong đợi từ lâu sẽ xuất hiện vào tháng 9 như truyền thống.