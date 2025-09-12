Với những cải tiến tập trung vào hiệu năng đồ họa và khả năng tản nhiệt, Apple dường như đang định hình iPhone 17 Pro là một thiết bị chơi game mạnh mẽ.

Các tựa game AAA trên PC như Death Stranding, Sniper Elite 4 và Hitman World of Assassination đã có thể chơi được trên các mẫu iPhone mới. Ảnh: Future.

Apple đã chính thức ra mắt thế hệ iPhone thứ 17, với tâm điểm là iPhone 17 Pro và Pro Max. Mẫu điện thoại mới nhất này gây chú ý khi sở hữu hàng loạt công nghệ tiên tiến, thường chỉ xuất hiện trên các máy tính chơi game cao cấp.

Bộ đôi iPhone 17 Pro được trang bị màn hình tần số quét cao, đi kèm lời giới thiệu về khả năng chơi game bom tấn (AAA) và hỗ trợ công nghệ dò tia (Ray tracing) tân tiến.

Ray Tracing là kỹ thuật dựng hình tiên tiến, mô phỏng cách ánh sáng tương tác với vật thể để tạo ra hình ảnh chân thực. Công nghệ này dò theo đường đi của các tia sáng để tính toán hiệu ứng phản xạ, khúc xạ và đổ bóng, giúp game và phim có chiều sâu và sống động. Do đòi hỏi phần cứng mạnh mẽ, Ray Tracing thường chỉ có trên các máy tính chơi game cấu hình cao.

Đặc biệt, Apple cũng cho biết đã tích hợp các nhân xử lý AI chuyên dụng vào GPU, một trang bị không hề xa lạ với giới game thủ PC. Những nâng cấp này cho thấy Táo khuyết đang định hình iPhone 17 Pro là một thiết bị chơi game mạnh mẽ.

Hệ thống tản nhiệt buồng hơi trên iPhone 17 Pro. Ảnh: Apple.

iPhone 17 Pro còn sở hữu hệ thống tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber) cho cả CPU và GPU. Công nghệ này không mới trên thị trường smartphone, nhưng việc được đưa lên iPhone mới cho thấy máy được định hướng đến hiệu năng cao và ổn định.

Điều này cho thấy Apple đang tập trung vào việc tăng khả năng xử lý các tác vụ nặng như chơi game, thay vì chỉ tăng cường sức mạnh thô. Đây là một đặc điểm thường thấy ở các dòng PC hay laptop gaming cao cấp.

Theo thông tin từ Apple, buồng hơi trên iPhone 17 Pro sử dụng nước khử ion được niêm phong kín để di chuyển nhiệt từ chip A19 Pro ra ngoài. Nhiệt sau đó được truyền và phân tán đều khắp thân máy nhôm nguyên khối, giúp quản lý nhiệt độ bề mặt hiệu quả, đảm bảo hiệu suất cao mà người dùng vẫn cảm thấy thoải mái khi cầm nắm.

Theo công bố của Apple, công nghệ buồng hơi trên iPhone 17 Pro giúp chip A19 Pro duy trì hiệu suất cao hơn 40% so với chip A18 Pro trên thế hệ trước.

Điểm này gợi nhớ đến chiến lược phát triển của Nvidia. Các GPU RTX 50-series mới nhất, điển hình như RTX 5070, cũng chỉ mang những cải tiến nhỏ về mặt hiệu năng so với dòng RTX 40 trước đó.

Apple dường như đang định hình iPhone như một thiết bị chơi game mạnh mẽ. Ảnh: Apple.

Tương tự các GPU của Nvidia, Apple đã tích hợp "Bộ tăng tốc thần kinh" (Neural Accelerators) vào GPU của chip A19 Pro. Về bản chất, đây là phần cứng tương đương với các nhân Tensor trên card đồ họa của Nvidia, dùng để xử lý các tác vụ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Các bộ tăng tốc thần kinh này sẽ có khả năng nâng cấp hình ảnh trực tiếp trên GPU, giúp cải thiện đáng kể thời gian phản hồi và giảm độ trễ. Đây là phương thức tối ưu hiệu năng quen thuộc, vốn được áp dụng rộng rãi trên các dòng PC chơi game hiệu suất cao.

Với nhiều nâng cấp đáng chú ý, iPhone 17 Pro Max được dự đoán sẽ "cháy hàng" giai đoạn đầu do nhu cầu của người dùng rất cao. Để đảm bảo mức giá tốt và nhận hàng sớm, người dùng nên lựa chọn những chuỗi cửa hàng uy tín.

TopZone là chuỗi cửa hàng ủy quyền cao cấp của Apple tại Việt Nam. Với 2 cửa hàng đạt chuẩn Apple Premium Reseller (APR) cùng hơn 80 điểm bán ủy quyền chính thức (AAR) khác trải dài trên toàn quốc, nằm trong hệ sinh thái các cửa hàng Thế Giới Di Động, TopZone mang đến không gian mua sắm chuẩn quốc tế, trải nghiệm sản phẩm Apple chính hãng và dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp. Đây là địa chỉ đáng tin cậy để khách hàng yên tâm chọn lựa các thiết bị Apple với chất lượng và giá trị đảm bảo.