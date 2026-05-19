iPhone 17 Pro gây bất ngờ

iPhone 17 Pro lần đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng sạc nhanh của CNET, bỏ xa Samsung và OnePlus ở hạng mục sạc không dây.

iPhone 17 Pro được đánh giá cao ở mức độ ổn định khi sạc. Ảnh: Macrumors.

iPhone 17 Pro vừa được CNET xếp hạng là smartphone sạc nhanh nhất trong bài kiểm tra thực tế trên 33 mẫu điện thoại. Đây là lần đầu tiên một sản phẩm Apple đứng đầu bảng xếp hạng sạc tổng thể trong bài kiểm tra này, và cũng là kết quả đáng chú ý bởi công suất sạc nhanh của iPhone (40 W) vốn thấp hơn các hãng khác (thường từ 65 W đến trên 100 W).

Phương pháp kiểm tra của CNET khá nghiêm ngặt. Mỗi điện thoại được sạc trong 30 phút từ mức pin 10% trở xuống, sử dụng cáp đi kèm và bộ sạc đạt tốc độ tối đa mà thiết bị hỗ trợ. Điểm tổng thể được tính bằng cách lấy trung bình kết quả sạc có dây và sạc không dây.

Kết quả này một phần xuất phát từ dung lượng pin tương đối nhỏ của iPhone 17 Pro khi chỉ dừng ở mức 4.252 mAh. Con số này thấp hơn đáng kể so với mức 5.000 mAh trở lên ở hầu hết điện thoại Android cao cấp. Pin nhỏ hơn đồng nghĩa với thời gian sạc đầy ngắn hơn trong phép tính tuyệt đối.

Tuy nhiên, iPhone 17 Pro không chỉ thắng nhờ pin nhỏ. Máy hỗ trợ sạc có dây 40 W và sạc không dây Qi2.2 25 W, những thông số mà Apple đã nâng cấp đáng kể so với các thế hệ trước. Trong bài kiểm tra không dây 30 phút, iPhone 17 Pro đạt 55% pin, cao nhất trong toàn bộ danh sách. iPhone 17 Pro Max đứng thứ hai với 53%.

Về sạc có dây, Samsung Galaxy S26 Ultra giành vị trí số một với 76% pin sau 30 phút, nhờ tốc độ sạc 60 W, nhanh nhất từ trước đến nay trong dòng flagship Samsung. iPhone 17 Pro đứng thứ hai với 74%, ngang bằng Motorola Moto G Stylus.

Tuy nhiên, sự ổn định khi sạc của dòng iPhone 17 mới là điểm nhấn quan trọng. CNET ghi nhận thiết bị của Apple có hiệu suất sạc đồng đều nhất trong tất cả thương hiệu được kiểm tra.

Đáng chú ý, một số mẫu điện thoại trong danh sách sử dụng công nghệ silicon-carbon, loại pin dùng cực âm silicon thay vì graphite, cho phép tích trữ năng lượng cao và sạc nhanh hơn. OnePlus 15 là ví dụ điển hình khi nó có thể sạc được 72% chỉ trong 30 phút nhờ bộ sạc độc quyền 80 W.

Tuy nhiên, tại thị trường Mỹ, công nghệ này hiện chỉ có mặt ở OnePlus, RedMagic và Poco. Apple, Samsung và Google đều chưa áp dụng loại pin mới. Nếu Táo khuyết tích hợp pin silicon-carbon trong các thế hệ iPhone tương lai, kết quả kiểm tra sạc có thể thay đổi đáng kể.

CNET cũng lưu ý rằng dung lượng pin chỉ là một yếu tố trong tổng thể thời lượng sử dụng. Khi tính đến hiệu quả chip và phần mềm, iPhone 17 Pro Max mới là mẫu có thời lượng pin lâu nhất trong bài kiểm tra độ bền.