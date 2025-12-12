Indonesia muốn hoàn tất thỏa thuận thuế quan với Mỹ trước cuối năm

Indonesia kỳ vọng sẽ hoàn tất thỏa thuận thương mại với Mỹ trước cuối năm, trong bối cảnh cả hai phía phải giải quyết những bất đồng có nguy cơ làm tổn hại quan hệ song phương.

Ngày 12/12 (giờ địa phương), Indonesia thông báo sẽ cử một phái đoàn sang Mỹ vào tuần tới để thảo luận về vấn đề thỏa thuận thương mại. Ảnh: Reuters.

Ngày 12/12 (giờ địa phương), tại một cuộc gặp doanh nghiệp ở Jakarta (Indonesia), Bộ trưởng Điều phối các vấn đề kinh tế Airlangga Hartarto cho biết nước này sẽ cử một phái đoàn sang Washington vào tuần tới để thảo luận về vấn đề thỏa thuận thương mại. Thông báo được đưa ra sau cuộc trao đổi giữa ông với Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) Jamieson Greer vào tối 11/12, theo Bloomberg.

Tháng 7 vừa qua, Mỹ và Indonesia đã đạt được khuôn khổ thỏa thuận thương mại. Tuy nhiên, Washington cho rằng Jakarta đang "đi thụt lùi" trong việc dỡ bỏ các rào cản phi thuế quan đối với hàng hóa công nghiệp và nông sản của Mỹ, cũng như trong các cam kết liên quan đến thương mại số, theo Financial Times.

Các quan chức Indonesia nói với USTR rằng Jakarta không thể chấp nhận một số cam kết ràng buộc trong thỏa thuận. Họ muốn điều chỉnh lại các điều khoản này, tuy nhiên chính quyền ông Trump cho rằng chúng sẽ gây bất lợi cho Mỹ.

USTR tin rằng Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto và ông Airlangga Hartarto đã thống nhất thỏa thuận hồi tháng 7 trước khi chuyển các chi tiết cho những quan chức cấp cao liên quan khác tại nước này.

Dù vậy, ngày 10/12, Indonesia khẳng định tiến trình đàm phán vẫn đang diễn ra và hy vọng sớm hoàn tất một thỏa thuận "mang lại lợi ích cho cả 2 bên". Đại diện Greer dự kiến trao đổi với ông Airlangga trong tuần này nhằm thuyết phục Jakarta giải quyết bất đồng.

Khuôn khổ thỏa thuận giữa Mỹ và Indonesia được đưa ra sau khi Washington gửi thư đến hơn 20 đối tác thương mại, đe dọa áp hàng loạt mức thuế nếu họ không đạt được thỏa thuận trước ngày 1/8. Trong thư gửi Indonesia, Tổng thống Donald Trump đe dọa áp thuế 32%, sau đó giảm xuống còn 19%.

Về phía Indonesia, nước này đã đồng ý loại bỏ phần lớn thuế quan đối với hàng công nghiệp và nông sản của Mỹ, đồng thời mua máy bay, khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và đậu nành trị giá hàng tỷ USD nhằm giảm thặng dư thương mại với Mỹ.

Ngoài ra, Indonesia cũng dỡ bỏ các rào cản phi thuế quan đối với doanh nghiệp Mỹ, bao gồm một số yêu cầu khắt khe về tỷ lệ nội địa hóa mà các công ty Mỹ xem là "sự cản trở đầu tư".

Tuy nhiên, một số hiệp hội doanh nghiệp Indonesia cảnh báo việc gỡ bỏ yêu cầu tỷ lệ nội địa hóa có thể ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước.

Apple là một trong những công ty bị ảnh hưởng bởi quy định này. Cuối năm ngoái, Indonesia đã cấm Apple bán iPhone 16 vì không đáp ứng yêu cầu 40% tỷ lệ nội địa hóa cho điện thoại thông minh. Sau đó, lệnh cấm được dỡ bỏ khi Apple đồng ý đầu tư vào Indonesia để sản xuất linh kiện smartphone.

Vào tháng 11, thỏa thuận thương mại giữa 2 nước gặp thêm nhiều trở ngại khác khi Indonesia phản đối các điều khoản mà Mỹ muốn đưa vào, với lý do chúng xâm phạm "chủ quyền kinh tế quốc gia".