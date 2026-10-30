IMF: Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam sẽ vượt Indonesia

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo GDP bình quân đầu người của Việt Nam sẽ vượt Indonesia, khi Việt Nam dần trở thành lựa chọn thay thế Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ cao.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo GDP bình quân đầu người của Việt Nam sẽ vượt Indonesia. Ảnh: Quỳnh Danh.

GDP danh nghĩa bình quân đầu người của Việt Nam sẽ tăng 8,9% trong năm nay, lên 5.259 USD , cao gần gấp đôi so với một thập kỷ trước. Thậm chí, mức này cũng cao hơn Indonesia ( 5.153 USD ), đưa Việt Nam lên vị trí thứ 5 trong số các nước thành viên ASEAN và chỉ đứng sau Thái Lan, theo Nikkei Asia.

Trong năm 2026, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ít nhất 10%.

"Đầu tư công tích cực của Chính phủ đang hỗ trợ đà tăng trưởng", bà Mai Fujita, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu các nền kinh tế đang phát triển (IDE-JETRO), nhận định.

Trong 9 tháng đầu năm nay, vốn đầu tư công của Việt Nam tăng 46% so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam dự kiến dành 1 triệu tỷ đồng cho đầu tư công trong năm nay. Nhiều dự án đường bộ, sân bay và cơ sở hạ tầng khác đang được triển khai trên cả nước.

Cũng trong giai đoạn này, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tăng 12%, lên hơn 21 tỷ USD . Các doanh nghiệp như Foxconn đang mở rộng sản xuất tại khu vực phía Bắc. Trong khi đó, tổng vốn FDI đăng ký, chỉ số quan trọng phản ánh xu hướng đầu tư, tăng mạnh 76%, lên 50,3 tỷ USD .

Bên cạnh đó, hoạt động xuất khẩu cũng ghi nhận kết quả tích cực, với kim ngạch xuất khẩu trong 9 tháng đầu năm tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 434,3 tỷ USD .

Hiện, các doanh nghiệp Hàn Quốc như Samsung Electronics đang vận hành những cơ sở sản xuất tại Việt Nam, chuyên sản xuất điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử khác phục vụ xuất khẩu.

Đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu nâng GDP bình quân đầu người lên 8.500 USD , tương đương mức hiện tại của Thái Lan. Trong khi đó, tăng trưởng GDP thực tế quy đổi theo năm của Thái Lan chỉ đạt khoảng 2%, vốn bị ảnh hưởng do gánh nặng nợ hộ gia đình ở mức cao.

Hiện IMF và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng khoảng 7,5% trong năm 2027.

Bà Fujita cho rằng Việt Nam cần nỗ lực thúc đẩy các động lực tăng trưởng dài hạn, bao gồm phát triển nguồn nhân lực và công nghệ, bên cạnh đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm tạo động lực cho tăng trưởng trong ngắn hạn.

Về phía Indonesia, tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này vẫn duy trì quanh mức 5%. Dù Indonesia thu hút FDI vào các ngành như xe điện, dòng vốn đầu tư này chưa tạo ra đủ việc làm và cải thiện thu nhập cho người dân. Đồng rupiah suy yếu cũng làm giảm quy mô GDP danh nghĩa của Indonesia khi quy đổi sang USD.