Idol Kpop Hanbin Ngô Ngọc Hưng cùng nhóm hát 'Chiếc khăn gió ấm'

Người hâm mộ khen Hyuk có chất giọng ấm, Eunchan hát tiếng Việt rõ lời khi cùng các thành viên Tempest cover "Chiếc khăn gió ấm".

Tối 15/6, nhóm nhạc Tempest tổ chức concert đầu tiên tại TP.HCM. 6 chàng trai tạo bất ngờ cho hàng nghìn khán giả khi cover ca khúc Chiếc khăn gió ấm. Video ghi lại khoảnh khắc này đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Nhiều bình luận khen nhóm nhạc Hàn hát tiếng Việt rõ lời, phát âm khá chuẩn. "Giọng Hyuk ấm như chiếc khăn vậy. Hanbin lên điệp khúc hay quá. Ai cũng giỏi", "Eunchan hát tiếng Việt là đúng đắn, giọng quá hợp", "Tiếp xúc với tiếng Việt nhiều nên họ phát âm tốt"... là những nhận xét của người hâm mộ.

Trong đêm nhạc, Tempest còn gây ấn tượng khi thể hiện các ca khúc làm nên tên tuổi của nhóm như Vroom Vroom, Dangerous, Can't Stop Shining, Taste The Feeling, Dive, Freak Show... Ngoài ra, họ cover hit Bang Bang Bang, Fantastic Baby. Do muốn đêm diễn thể hiện tinh thần gắn kết, họ không hát solo.

Nhóm nhạc Tempest có thành viên Ngô Ngọc Hưng.

Trước đó, sáng 13/6, Tempest có mặt ở sân bay Hàn Quốc để khởi hành tới TP.HCM tổ chức concert. Hai thành viên trong nhóm là Hanbin (Ngô Ngọc Hưng) và Ahn Hyung Seob gây chú ý khi mặc trang phục truyền thống của Việt Nam là áo tấc. Thành viên Hwarang vắng mặt vì đang trong thời gian tạm ngừng hoạt động.

Đêm nhạc thuộc khuôn khổ tour diễn World Premiere: The First Ever Live 2024 Tempest Concert [T-Our: Tempest Voyage] được tổ chức tại TP.HCM vì muốn tri ân khán giả tại quê nhà anh cả Hanbin. Trong họp báo giới thiệu show, Hanbin cho biết Tempest đã luyện tập covert một bản hit Vpop để làm quà cho các iE (tên fanclub nhóm).

Tempest được thành lập vào tháng 3/2022, gồm các thành viên Hanbin, Hyeongseop, Hyuk, Eunchan, Lew, Hwarang và Taerae. Trong đó́, Hanbin được khán giả chú ý vì từng tham gia show thực tế I-Land của Big Hit Entertainment, công ty quản lý nhóm BTS.

