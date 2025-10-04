HyunA dằn vặt bản thân

Ngoại hình của HyunA gây bàn tán khi nhiều khán giả cho rằng cô tăng cân. Sau đó, nữ ca sĩ đăng bài viết tự trách bản thân, khiến người hâm mộ lo lắng.

Trong lần xuất hiện gần nhất cùng chồng Yong Jun Hyung, ngoại hình của HyunA lập tức gây bàn tán. Nhiều khán giả nhận xét nữ ca sĩ tăng cân, tròn trịa hơn hẳn trước đây, thậm chí có người còn suy đoán cô mang thai.

Ngày 3/10, HyunA đăng tải một bài viết trên Instagram, kèm loạt hình ảnh từ các buổi chụp cũ và một số khoảnh khắc đời thường. Đáng chú ý, cô để lại dòng trạng thái với giọng điệu tự trách bản thân: “HyunA, ăn quá nhiều rồi. Mau kiểm soát lại và bắt đầu ăn kiêng nghiêm ngặt đi. Từng rất thích khi mình gầy gò, xương xẩu mà. Hãy làm lại nào!”.

Hình ảnh gây bàn tán gần đây của HyunA. Ảnh: The Fact.

Bài đăng này khiến nhiều người hâm mộ lo lắng. Dưới phần bình luận, không ít ý kiến bày tỏ sự ủng hộ, nhấn mạnh rằng cô không cần tự gây áp lực lên bản thân.

“Chúng ta không sinh ra để lúc nào cũng phải giống như búp bê. Cơ thể có thể lúc gầy, lúc đầy đặn hơn theo thời gian. Điều quan trọng nhất là chị phải vui vẻ và khỏe mạnh. Bởi vì một người phụ nữ hạnh phúc chính là người phụ nữ xinh đẹp nhất”, là một bình luận nhận được nhiều tương tác.

Hồi tháng 7, HyunA vướng tin mang thai. Lý do là trong một bài đăng trên trang cá nhân của nữ ca sĩ thời điểm đó, cô khoe chiếc bánh hình đôi dép nhỏ xíu, chỉ vừa với trẻ em. Cộng thêm việc HyunA tăng cân ở hiện tại, khán giả càng tin rằng nữ ca sĩ có em bé.

HyunA sinh năm 1992 tại Seoul, Hàn Quốc, là một trong những nữ nghệ sĩ nổi bật của Kpop thế hệ hai. Cô khởi đầu sự nghiệp cùng Wonder Girls năm 2007 nhưng sớm rời nhóm với lý do sức khỏe, sau đó tái xuất trong đội hình 4Minute năm 2009. Sau khi 4Minute tan rã, HyunA tiếp tục phát triển sự nghiệp cá nhân với nhiều sản phẩm âm nhạc gây chú ý, từng ký hợp đồng với P Nation và hiện hoạt động dưới nhãn hiệu At Area.

Ngoài âm nhạc, HyunA được công chúng quan tâm bởi đời sống cá nhân cởi mở. Cô từng có mối quan hệ kéo dài nhiều năm với nam ca sĩ Dawn, công khai hẹn hò từ năm 2018 trước khi chia tay vào năm 2022. Nữ ca sĩ cũng thẳng thắn chia sẻ về những khó khăn sức khỏe, bao gồm viêm dạ dày, rối loạn hoảng loạn và trầm cảm. Thời gian gần đây, cô kết hôn với cựu thần tượng Yong Jun Hyung.