Hy hữu nhập viện vì hóc lông lợn khi ăn bánh mì pate

Sau bữa bánh mì pate, người đàn ông bất ngờ bị hóc sợi lông lợn dài 2,5 cm cắm sâu vào amidan, gây đau rát và cảm giác vướng họng khó chịu.

Hình ảnh người bệnh hóc lông lợn.

Sau bữa ăn tưởng chừng bình thường, nhiều bệnh nhân đã phải nhập Bệnh viện Bưu điện (Hà Nội) vì những dị vật "khó tin" mắc kẹt trong đường ăn.

Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân P.T.T.H. (47 tuổi), sau khi ăn bánh mì pate thì cảm thấy đau rát và vướng họng. Kết quả nội soi cho thấy nguyên nhân bất ngờ: Một sợi lông lợn dài khoảng 2,5 cm cắm trực tiếp vào amidan. Đây là dị vật hiếm gặp nhưng gây khó chịu rõ rệt và buộc phải can thiệp y tế để lấy ra.

Một ca khác là ông T.V.L. (63 tuổi), sau khi ăn cá xuất hiện cảm giác vướng nghẹn ở họng. Khi đến bệnh viện thăm khám, bác sĩ phát hiện một mảnh xương cá có hình tam giác, ba cạnh sắc nhọn đã cắm sâu tại vị trí hạ họng - xoang lê bên phải. Đây là khu vực giải phẫu hẹp, khó tiếp cận và tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi can thiệp lấy dị vật.

Đáng chú ý, bệnh nhân N.V.T. (27 tuổi) bị hóc xương cá nhưng chủ quan, tự xử lý tại nhà trong suốt 5 ngày. Khi đến bệnh viện, bác sĩ phát hiện mảnh xương dài khoảng 2 cm đã cắm sâu vào amidan. May mắn, trường hợp này chưa xuất hiện viêm nhiễm hay áp xe quanh amidan - biến chứng có thể dẫn đến nhiễm trùng lan rộng vùng cổ, đe dọa sức khỏe.

Bác sĩ nội soi cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Không chỉ người lớn, trẻ nhỏ cũng là nhóm nguy cơ cao. Bé N.M.A. (4 tuổi) phải nhập viện sau khi vô tình đưa mảnh nhựa đồ chơi vào miệng, gây hóc và tắc nghẽn, khiến trẻ đau đớn và quấy khóc.

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Trịnh Thị Vân, Phó trưởng khoa Khám bệnh 1, Bệnh viện Bưu điện, cho biết dị vật đường ăn có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng nếu không được xử lý kịp thời.

Các dị vật sắc nhọn như xương cá dễ gây rách niêm mạc, chảy máu. Nếu để lâu, nguy cơ nhiễm trùng tăng cao, có thể hình thành ổ mủ quanh amidan hoặc lan xuống các vùng sâu hơn ở cổ.

Trong một số trường hợp, dị vật có thể di chuyển sâu xuống thực quản hoặc đường thở, gây biến chứng nặng nề. Với trẻ nhỏ, tình huống nguy hiểm hơn khi dị vật có thể gây tắc nghẽn đường thở cấp tính, đe dọa trực tiếp tính mạng nếu không được xử trí kịp thời. Ngược lại, khi dị vật được phát hiện và lấy ra đúng cách, người bệnh thường nhanh chóng giảm đau và hồi phục tốt.

Các bác sĩ khuyến cáo để phòng tránh hóc dị vật, người dân cần duy trì thói quen ăn uống cẩn trọng, tập trung khi ăn, tránh nói chuyện hoặc cười đùa trong lúc ăn, đặc biệt với thực phẩm dễ có xương như cá, gà.

Trẻ nhỏ cũng cần được giám sát chặt chẽ, không để trẻ ngậm hoặc đưa các vật nhỏ vào miệng. Người lớn cũng cần chú ý trong quá trình chăm sóc, đặc biệt khi trẻ ăn uống hoặc vui chơi.

Một thực tế đáng lo ngại là nhiều người khi bị hóc dị vật thường tự xử lý bằng các mẹo dân gian như nuốt cơm, uống nước hoặc ngậm vitamin C để “đẩy” dị vật xuống. Theo bác sĩ, những cách này không những không hiệu quả mà còn có thể khiến dị vật cắm sâu hơn, gây tổn thương nghiêm trọng và làm khó khăn hơn cho việc can thiệp y tế sau đó. Việc chậm trễ đến cơ sở y tế cũng làm tăng nguy cơ biến chứng.

Vị chuyên gia cũng nhấn mạnh khi xuất hiện cảm giác vướng, đau họng sau khi ăn, người bệnh tuyệt đối không tự xử lý tại nhà mà cần đến cơ sở y tế chuyên khoa càng sớm càng tốt. Việc lấy dị vật phải được thực hiện bằng phương pháp chuyên môn như nội soi để đảm bảo an toàn và hạn chế biến chứng.