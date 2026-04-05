Huyền thoại Champions League thi đấu ở tuổi 55

Jari Litmanen gây bất ngờ khi đăng ký thi đấu cho đội hạng dưới Estonia, qua đó đánh dấu màn tái xuất sau quyết định giải nghệ năm 2011.

Jari Litmanen (trái) chính thức quay lại thi đấu.

Jari Litmanen là một trong những biểu tượng lớn nhất của bóng đá Phần Lan. Ông chính thức trở lại thi đấu ở tuổi 55 trong màu áo đội hạng ba của Tallinna Kalev. Quyết định đánh dấu lần tái xuất sau 15 năm kể từ khi ông giải nghệ năm 2011.

Litmanen từng là nhân tố quan trọng trong đội hình Ajax vô địch Champions League năm 1995. Ông cũng có quãng thời gian thi đấu cho Liverpool và Barcelona, đồng thời sở hữu 137 lần ra sân cho đội tuyển Phần Lan. Biệt danh "The King" gắn liền với tên tuổi của tiền vệ này suốt sự nghiệp.

Tallinna Kalev là CLB thứ 10 trong hành trình thi đấu của Litmanen. Đội bóng Estonia hiện thuộc sở hữu của cựu hậu vệ Liverpool Ragnar Klavan. Trong nhiều năm qua, Litmanen thường xuyên di chuyển giữa Estonia và Phần Lan với vai trò bình luận viên truyền hình.

Trước đó, cựu danh thủ từng có ý định trở lại sân cỏ vào năm ngoái khi được mời thi đấu cùng hai con trai trong màu áo Tallinna Kalev Juunior. Ông thậm chí vào sân trong 30 phút cuối của một trận đấu, đánh dấu khoảnh khắc đặc biệt khi lần đầu thi đấu cùng các con.

Sự trở lại lần này mang ý nghĩa nhiều hơn yếu tố chuyên môn. Với Litmanen, đó là niềm vui được tiếp tục gắn bó với bóng đá, cũng như cơ hội trải nghiệm thêm những khoảnh khắc đáng nhớ trên sân.

Ở tuổi 55, việc một cựu danh thủ từng chinh phục Champions League vẫn xỏ giày thi đấu là điều hiếm thấy. Dù chỉ ở cấp độ thấp, sự xuất hiện của Litmanen vẫn tạo nên sức hút đặc biệt, nhắc lại hình ảnh của một trong những tiền vệ tài hoa nhất châu Âu trong thập niên 1990.

