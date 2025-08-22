Hương Giang trước khi nghỉ việc MC truyền hình

|
Trưa 21/8, BTV Hương Giang đăng tải bài viết trên trang cá nhân thông báo nghỉ việc ở Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Nhiều năm qua, cô cho biết bản thân đảm nhận hai công việc biên tập viên và người làm nội dung. Cô chia sẻ việc rời đi vì muốn học thêm, cập nhật lại bản thân, đồng thời cần nhiều thời gian hơn với con và đầu tư nghiêm túc cho công việc sáng tạo nội dung.
Sinh năm 1995, Hương Giang tốt nghiệp trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Tại đây, cô tham gia câu lạc bộ MC của trường, trải qua nhiều khóa đào tạo với các BTV, MC nổi tiếng. Nhiều năm nỗ lực, Hương Giang thỏa ước mơ khi trở thành biên tập viên tại kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.
Đáng chú ý, cô có cuộc hôn nhân hạnh phúc với người chồng vừa là đồng niên, vừa là đồng nghiệp - BTV Mạnh Cường của Đài truyền hình Việt Nam. Cả hai kết hôn vào năm 2019 sau hơn một thập kỷ gắn bó.
Tháng 2/2024, Hương Giang và Mạnh Cường hạnh phúc chào đón cặp song sinh. Xuyên suốt thời gian thai kỳ, vợ chồng trẻ thường xuyên đăng tải các đoạn video hài hước, cuộc sống thường ngày, kinh nghiệm chăm con trên các nền tảng mạng xã hội. Cả hai cùng nhau thành lập kênh Gia đình truyền hình, thu hút lượng theo dõi lớn.
Thực tế, Hương Giang và Mạnh Cường cùng lúc phải đảm đương nhiều công việc. Do đó, nữ biên tập viên cho biết cuộc sống thay đổi nhiều kể từ khi đón cặp song sinh: "Cả hai không nghĩ guồng quay lại liên tục và mệt đến thế. Trong một tháng đầu tiên, chúng tôi chỉ có hai vợ chồng và được hai bà nội ngoại thay phiên nhau giúp. Thời gian đó hai vợ chồng không có đêm nào được ngủ tử tế, mỗi đêm chỉ được ngủ 3-4 tiếng nên khi sáng dậy, mở mắt ra là không nhận ra đâu là vợ, đâu là chồng mình. Sau đó, các bà sẽ trông giúp một lúc để hai vợ chồng ngủ và đó thật sự là một giấc ngủ tuyệt vời".
Trong đời sống hôn nhân, Hương Giang chia sẻ loạt khoảnh khắc hạnh phúc bên Mạnh Cường trên mạng xã hội. Cặp đôi cũng thường xuyên lưu lại kỷ niệm đáng nhớ trong những chuyến du lịch tại nhiều quốc gia.
