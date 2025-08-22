Hương Giang trước khi nghỉ việc MC truyền hình

Thực tế, Hương Giang và Mạnh Cường cùng lúc phải đảm đương nhiều công việc. Do đó, nữ biên tập viên cho biết cuộc sống thay đổi nhiều kể từ khi đón cặp song sinh: "Cả hai không nghĩ guồng quay lại liên tục và mệt đến thế. Trong một tháng đầu tiên, chúng tôi chỉ có hai vợ chồng và được hai bà nội ngoại thay phiên nhau giúp. Thời gian đó hai vợ chồng không có đêm nào được ngủ tử tế, mỗi đêm chỉ được ngủ 3-4 tiếng nên khi sáng dậy, mở mắt ra là không nhận ra đâu là vợ, đâu là chồng mình. Sau đó, các bà sẽ trông giúp một lúc để hai vợ chồng ngủ và đó thật sự là một giấc ngủ tuyệt vời".