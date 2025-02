Hulk ghi siêu phẩm từ khoảng cách 35 m

Ở tuổi 38, Hulk vẫn cho thấy sức mạnh đáng sợ khi tung cú sút căng như kẻ chỉ, giúp Atletico Mineiro đánh bại Tombense 2-0 trong trận bán kết lượt đi Campeonato Mineiro rạng sáng 16/2 (giờ Hà Nội).

Cựu sao Porto, Zenit Saint Petersburg và Shanghai SIPG vốn nổi tiếng với những pha nã đại bác tầm xa. Với hơn 400 bàn thắng trong sự nghiệp, Hulk vẫn cho thấy đẳng cấp dù đã bước qua bên kia sườn dốc.

Tuy nhiên, những năm gần đây, Hulk lại xuất hiện trên mặt báo không phải vì những khoảnh khắc thiên tài trên sân cỏ, mà bởi chuyện đời tư đầy sóng gió.

Tháng 1 vừa qua, Hulk gây chú ý khi tổ chức đám cưới với Camila Angelo - người từng là cháu gái của vợ cũ Iran Angelo.

Trước đó, Hulk và Iran từng có 12 năm bên nhau và có với nhau 3 người con: Ian, Tiago và Alice. Đáng chú ý, sau cuộc hôn nhân mới, các con của Hulk giờ đây trở thành anh em họ của người mẹ kế Camila.

Sau lễ cưới, Hulk viết trên Instagram: "Trước Chúa và những lời thề nguyện tình yêu, chúng tôi cùng hòa làm một, bắt đầu hành trình vĩnh cửu bên nhau. Anh yêu em, Camila".

Cuộc hôn nhân gây tranh cãi khiến gia đình Iran cực kỳ phẫn nộ. Đặc biệt, Rayssa - em gái Iran, đã có những phát biểu cay đắng trên mạng xã hội.

Cô bức xúc viết: "Hôm nay là một ngày khó nuốt trôi, một ngày cho thấy sự phản bội có thể đi xa đến đâu, đặc biệt từ những người ta ít ngờ nhất. Nếu mẹ tôi còn sống, bà chắc chắn không chịu nổi cú sốc này. Cháu gái bà, người lớn lên dưới mái nhà của bà, lại phản bội gia đình theo cách tàn nhẫn như vậy. Đó là một cú đâm sau lưng không thể tha thứ".

Rayssa nhấn mạnh: "Đúng vào ngày này 7 năm trước, chúng tôi đang để tang mẹ. Và hôm nay, một 'vở kịch ma quái' diễn ra khiến tôi hiểu rằng, có lẽ mẹ tôi không thể chứng kiến cảnh tượng này, vì bà sẽ không chịu nổi sự xấu hổ và nỗi đau. Judas không chỉ tồn tại trong những câu chuyện cổ. Đôi khi, hắn ở ngay dưới cùng một mái nhà, ăn cùng một bàn, và đến lúc thích hợp, hắn đâm một nhát chí mạng".

