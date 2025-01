Hulk tổ chức đám cưới với cháu gái của vợ cũ

Hôm 4/1, Hulk và Camila tổ chức hôn lễ tại nhà thờ trước sự chứng kiến của bạn bè và người thân. Tiền đạo người Brazil chọn cho mình một bộ vest màu đỏ đậm, trong khi cô dâu Camila rực rỡ trong chiếc váy thêu hoa sang trọng.

Trong một bài đăng trên trang cá nhân, tiền đạo người Brazil chia sẻ cảm xúc vui sướng: "Trước mặt Chúa cùng với những lời hứa về tình yêu, chúng tôi nguyện kết đôi thành một trái tim, bắt đầu cuộc sống mới của cả hai. Tôi yêu em!".

Ngoài buổi lễ tại nhà thờ, Hulk và Camila sẽ tổ chức một bữa tiệc khác vào ngày 7/1 tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Joao Pessoa, Brazil. Buổi tiệc dự kiến có sự tham gia của hơn 500 khách mời, cùng với đó là đội ngũ đầu bếp, nhà thiết kế hoa và kỹ thuật viên hùng hậu.

Mối tình giữa Hulk và Camila gây tranh cãi trong những năm qua, bởi Camila là cháu gái của vợ cũ Iran. Trước khi đến với Camila, Hulk và Iran có 3 người con chung, gồm 2 con trai Ian, Tiago và con gái Alice. Sau khi ly hôn, mối tình giữa Hulk và Camila được công khai vào tháng 12/2019. Cặp đôi này nhận về nhiều ý kiến trái chiều, song vẫn tiếp tục gắn bó đến hiện tại.

Trước khi tổ chức đám cưới, Hulk và Camila đã xây dựng một tổ ấm nhỏ với hai cô con gái, gồm bé Zaya, sinh tháng 4/2022, và bé Aisha, chào đời tháng 6/2023.

Rayssa, một người chị em của Iran, đã chỉ trích tiền đạo người Brazil trên trang cá nhân. Cô cho rằng mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình vẫn rất căng thẳng. Đồng thời, Rayssa cũng đổ lỗi cho Hulk vì khiến Iran và Camila khó nhìn mặt nhau.

Hulk là một trong những tiền đạo nổi bật của bóng đá Brazil. Anh thi đấu cho đội tuyển quốc gia giai đoạn 2009-2021, ghi được 11 bàn thắng sau 49 lần ra sân. Anh cũng góp mặt trong đội hình vô địch Confederations Cup 2013 và tham gia World Cup 2014.

Hulk từng chơi cho vài CLB ở châu Âu như Porto và Zenit, trước khi gia nhập Shanghai SIPG ở giải Trung Quốc. Trở về quê nhà Brazil vào năm 2021, Hulk đầu quân cho Atletico MG và tiếp tục tỏa sáng.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.