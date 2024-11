Hulk cưới cháu gái vợ cũ

Theo The Sun, lễ cưới dự kiến diễn ra trên một bãi biển vào tháng 12 năm nay. Trước đó, cặp đôi hoàn tất thủ tục kết hôn dân sự từ 4 năm trước.

Năm 2019, Hulk và Camila từng gây chấn động khi công khai mối quan hệ chỉ 5 tháng sau khi anh kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 12 năm với Iran Angelo. Thời điểm đó, mối tình với cháu gái của vợ cũ làm dậy sóng dư luận. Đặc biệt, anh thông báo với gia đình và các con về mối quan hệ này ngay trong tháng 12/2019.

Trước khi đến với Camila, Hulk và Iran có 3 người con chung, gồm 2 con trai Ian, Tiago và con gái Alice. Sau khi ly hôn, mối tình giữa Hulk và Camila nhận về nhiều ý kiến trái chiều, song cả hai tiếp tục gắn bó.

Hiện tại, Hulk và Camila xây dựng một tổ ấm nhỏ với hai cô con gái gồm bé Zaya, sinh tháng 4/2022, và bé Aisha, chào đời tháng 6/2023.

Dù vấp phải nhiều tranh cãi từ dư luận, Hulk và Camila vẫn kiên định với tình yêu của mình. Lễ cưới sắp tới không chỉ đánh dấu một chương mới trong cuộc sống cá nhân của Hulk mà còn thể hiện sự bền bỉ vượt qua sóng gió của cặp đôi.

Hulk là một trong những tiền đạo nổi bật của bóng đá Brazil. Anh thi đấu cho đội tuyển quốc gia giai đoạn 2009-2021, ghi được 11 bàn thắng sau 49 lần ra sân. Anh cũng góp mặt trong đội hình vô địch Confederations Cup 2013 và tham gia World Cup 2014.

Ở cấp CLB, Hulk gây ấn tượng mạnh khi khoác áo Porto từ năm 2008 đến 2012. Tại đây, anh giành chức vô địch Europa League và 4 danh hiệu quốc nội. Sau đó, Hulk tiếp tục chinh phục bóng đá châu Âu với Zenit St Petersburg (Nga), trước khi chuyển đến Trung Quốc thi đấu cho Shanghai SIPG.

Trở về quê nhà Brazil vào năm 2021, Hulk đầu quân cho Atletico MG và tiếp tục tỏa sáng. Mùa này, anh cùng Atletico MG giành vé vào chung kết Copa Libertadores. Tại đây, họ sẽ đối đầu với Botafogo vào ngày 1/12. Ở giải quốc nội, Atletico MG hiện xếp thứ 11 sau 34 vòng đấu với 43 điểm.

