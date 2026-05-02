Hulk có bến đỗ mới

  • Thứ bảy, 2/5/2026 09:12 (GMT+7)
Tiền đạo kỳ cựu người Brazil đạt thỏa thuận chia tay Atletico-MG và đầu quân cho Fluminense.

Tiền đạo Hulk chia tay Atletico Mineiro sau khi hai bên đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng vào ngày 1/5. Quyết định này mở đường để chân sút 39 tuổi tiến gần tới việc ký hợp đồng với Fluminense.

Trước đó, đội bóng áo sọc đỏ xanh đã theo đuổi Hulk từ tháng 1. Đến tháng 4, hai bên nối lại đàm phán và nhanh chóng đạt được tín hiệu tích cực.

Fluminense từng đề xuất bản hợp đồng hai năm kèm tùy chọn gia hạn thêm một mùa, với mức lương tăng dần. Anh dự kiến sẽ tới Rio de Janeiro để kiểm tra y tế trong thời gian tới.

Tuy nhiên, Hulk chỉ có thể ra sân từ tháng 7, khi kỳ chuyển nhượng mở cửa trở lại. Trước mắt, anh nhiều khả năng sẽ tập luyện cùng đội bóng mới ngay trong tháng tới và được ra mắt chính thức.

Ở chiều ngược lại, Atletico-MG xác nhận sẽ tổ chức lễ chia tay Hulk vào ngày 10/5, trước trận gặp Botafogo trên sân Arena MRV.

CLB cũng lên kế hoạch dành cho anh một trận đấu tri ân khi giải nghệ. Trong phát biểu mới đây, Hulk nghẹn ngào chia sẻ: "Tôi mang theo không chỉ là những danh hiệu, mà còn là một sự gắn kết đã thay đổi cuộc đời mình".

Hulk rời Atletico-MG với tư cách một trong những biểu tượng lớn nhất lịch sử đội bóng. Gia nhập từ năm 2021, anh ghi 140 bàn sau 311 trận, đóng góp 56 kiến tạo và góp công lớn vào hàng loạt danh hiệu, bao gồm chức vô địch Brazil và Cúp Quốc gia năm 2021.

Không chỉ để lại dấu ấn chuyên môn, tiền đạo này còn chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ trong suốt quãng thời gian gắn bó.

Đào Trần

Hulk Fluminense Rio de Janeiro Atletico Mineiro

