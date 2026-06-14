FIFA tước bàn thắng lịch sử của đội trưởng Qatar

FIFA xác nhận bàn gỡ hòa trong trận Qatar gặp Thụy Sĩ sáng 14/6 là pha phản lưới của Miro Muheim, thay vì bàn thắng của đội trưởng Boualem Khoukhi.

Boualem Khoukhi bị tước bàn thắng trong trận gặp Thụy Sĩ.

Niềm vui của đội tuyển Qatar sau trận hòa 1-1 trước Thụy Sĩ ở lượt mở màn bảng B World Cup 2026 bất ngờ kém trọn vẹn khi FIFA thay đổi chủ nhân của bàn thắng lịch sử.

Trong những phút bù giờ cuối trận, Boualem Khoukhi bật cao đánh đầu sau quả tạt từ cánh phải, đưa bóng vào lưới Thụy Sĩ và giúp Qatar giành điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup. Ban đầu, bàn thắng được ghi nhận cho đội trưởng của đội bóng Tây Á.

Tuy nhiên, sau khi xem xét lại tình huống, FIFA quyết định tính đây là pha phản lưới của hậu vệ Miro Muheim bên phía Thụy Sĩ.

Theo ghi nhận của ban tổ chức, cú đánh đầu của Khoukhi chạm Muheim trước khi đổi hướng bay vào lưới. Vì vậy, bàn thắng được chuyển sang cho cầu thủ Thụy Sĩ thay vì đội trưởng Qatar, theo AS.

Quyết định này lập tức thu hút sự chú ý bởi Khoukhi được xem là người hùng của Qatar trong trận đấu tại Santa Clara. Những hình ảnh quay chậm cho thấy trung vệ 35 tuổi là người trực tiếp thực hiện pha đánh đầu ở tình huống dẫn đến bàn gỡ hòa.

Dù mất bàn thắng trên bảng thống kê chính thức, Khoukhi vẫn là nhân vật được nhắc đến nhiều nhất sau trận đấu. Chính pha không chiến của anh đã tạo nên tình huống khiến hàng thủ Thụy Sĩ lúng túng, qua đó giúp Qatar giành lại một điểm ở những giây cuối cùng.

Một số nguồn tin cũng cho biết các tuyển thủ Qatar nhận được khoản thưởng riêng cho mỗi bàn thắng ghi được tại World Cup. Vì vậy, việc FIFA xác định đây là bàn phản lưới có thể ảnh hưởng đến phần thưởng cá nhân dành cho Khoukhi, dù chưa có xác nhận chính thức từ Liên đoàn Bóng đá Qatar.

Boualem Khoukhi sinh ra tại Algeria và nhập quốc tịch Qatar năm 2013. Anh chuyển đến thi đấu tại quốc gia này từ năm 2009 trong màu áo Al Arabi trước khi gia nhập Al Sadd năm 2017.

Ở cấp độ đội tuyển, Khoukhi là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của Qatar với 125 lần ra sân và 20 bàn thắng. Pha lập công vào lưới Thụy Sĩ tưởng như sẽ trở thành dấu mốc đáng nhớ nhất sự nghiệp quốc tế của anh.

Tuy nhiên, theo hồ sơ chính thức của FIFA, điểm số lịch sử đầu tiên của Qatar tại World Cup giờ được ghi nhận bằng một bàn phản lưới của Miro Muheim thay vì bàn thắng của người đội trưởng.