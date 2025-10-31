Huế - Đà Nẵng mưa lớn trở lại

Từ đêm nay (31/10), khu vực Huế - Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi có thể đón mưa lớn trở lại với lượng mưa đến đêm mai (1/11) khoảng 100-200mm, có nơi trên 350mm.

Huế - Đà Nẵng có thể đón mưa lớn trở lại từ đêm nay.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, tình hình mưa lớn ở các tỉnh miền Trung vẫn diễn biến rất phức tạp do hoạt động của không khí lạnh tăng cường, kết hợp với nhiễu động gió đông và địa hình đón gió.

Trong đợt mưa lần này, khu vực tâm điểm là Nghệ An đến Bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ). Đêm qua và sáng sớm nay (31/10), khu vực này xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19h tối qua đến 3h sáng nay có nơi trên 130 mm như trạm Hồ Thượng Sông Trí (Hà Tĩnh) 266,6 mm, trạm Ba Đồn (Quảng Trị) 346 mm.

Dự báo từ sáng sớm 31/10 đến hết đêm 1/11, khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300 mm, có nơi mưa rất to trên 500 mm.

Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng ngày hôm nay ít mưa. Từ đêm nay đến đêm mai (1/11) mưa lớn trở lại với lượng mưa từ 100 tới 250 mm, có nơi mưa rất to trên 350 mm.

Dự báo ngày và đêm 2/11, khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150 mm, có nơi mưa rất to trên 300 mm. Mưa lớn ở miền Trung có khả năng kéo dài đến ngày 4/11.

Do mưa lớn kéo dài, lũ trên sông Gianh (Quảng Trị) đang lên. Lúc 1h sáng nay, lũ trên sông Gianh tại trạm Mai Hóa dưới báo động (BĐ)2 là 0,16 m. Trong ngày hôm nay, lũ trên sông Gianh tiếp tục lên, đạt đỉnh ở gần BĐ3, sau đó xuống dần và trên mức BĐ2 khoảng 0,6 m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ hôm nay (31/10) đến ngày 5/11, trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên mức BĐ2 - BĐ3, có sông trên mức BĐ3, hạ lưu sông Cả (Nghệ An), sông La (Hà Tĩnh) lên mức BĐ1 - BĐ2.

Dự báo nguy cơ ngập lụt sâu, diện rộng tại vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị trong những ngày tới.

Tại khu vực Huế - Đà Nẵng lũ đang xuống. Lúc 1h sáng nay, lũ trên sông Bồ trên BĐ2, sông Hương dưới BĐ2, sông Vu Gia trên BĐ2, sông Thu Bồn trên BĐ3.

Trong ngày hôm nay, lũ trên sông Bồ và sông Thu Bồn tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ2, sông Hương xuống mức BĐ2, sông Vu Gia tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ2. Dự báo trong đêm nay, lũ trên các sông tiếp tục xuống và ở mức BĐ1 - BĐ2.

Tính đến tối qua còn khoảng 75 xã, phường vẫn bị ngập ở ba địa phương là Huế, Đà Nẵng và Quảng Trị. Trong đó Huế còn 32 phường/xã ngập sâu từ 0,5 tới 2 m, Đà Nẵng còn 39 phường/xã trong đó 29 phường/xã ngập sâu, 10 phường/xã vẫn đang bị cô lập. Quảng Trị còn 4 xã ngập sâu 0,2-1 m.

Dự báo trong hôm nay, tình hình ngập lụt sâu, diện rộng tại thành phố Đà Nẵng giảm dần, ngập lụt tại thành phố Huế tiếp tục giảm nhanh.

Khiêng quan tài vượt lũ ở Đà Nẵng Tối 27/10, ông Phan Duy Hưng, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc (TP Đà Nẵng), xác nhận clip người dân khiêng quan tài lội qua dòng nước suối chảy xiết trên mạng xã hội xảy ra trên địa bàn.

Tính đến 18h30 tối qua (30/10), mưa lũ đã làm 22 người chết, mất tích, 24 người bị thương. Đà Nẵng chịu thiệt hại nặng nhất với 7 người chết, 4 người mất tích và 21 người bị thương. Huế có 2 người thiệt mạng, 6 người mất tích và một người bị thương. Quảng Trị có 2 người mất tích, Lâm Đồng có một người chết. Mưa lũ cũng làm 52 nhà bị sập, cuốn trôi (Đà Nẵng 50, Quảng Ngãi 2), 145 nhà bị hư hỏng (Đà Nẵng 94, Quảng Ngãi 40, Lâm Đồng 11) và 123.677 nhà bị ngập (Hà Tĩnh 168, Quảng Trị 1.236, Huế 44.507, Đà Nẵng 76.427 và Lâm Đồng 1.339).