Huấn luyện viên cầu lông ở TP.HCM ngưng tim ngay trên sân tập

  • Thứ tư, 14/1/2026 20:00 (GMT+7)
  • 19 giờ trước

Đang trên sân tập, nam huấn luyện viên cầu lông tại TP.HCM than mệt, khó thở và ra ngoài ngồi nghỉ. Khoảng 5 phút, ông đột ngột ngất xỉu, ngưng tim.

Người đàn ông đột tử trên sân cầu lông. Ảnh: BSCC.

Chia sẻ về vụ việc, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng khoa Cấp cứu, cho biết bệnh nhân là nam huấn luyện viên tại một sân cầu lông trên địa bàn phường Bình Phú (TP.HCM).

Trước đó, chiều 13/1, người đàn ông đến sân cầu lông sinh hoạt bình thường. Sau khi chơi một set, bệnh nhân than mệt, khó thở và ra ngoài ngồi nghỉ khoảng 5 phút thì đột ngột ngất xỉu, gọi không đáp ứng và nhanh chóng rơi vào tình trạng ngưng tim.

Những người có mặt đã tiến hành ép tim ngoài lồng ngực và gọi cấp cứu 115. Khi ê-kíp y tế tiếp cận hiện trường, bệnh nhân có tiền căn tăng huyết áp, các chỉ số sinh tồn không thể ghi nhận. Dù được hồi sức tim phổi tích cực trong 70 phút, bệnh nhân không qua khỏi.

Theo bác sĩ Tuệ, đây không phải trường hợp hiếm gặp trong thực tế cấp cứu.

“Chúng tôi từng tiếp nhận nhiều ca ngưng tim đột ngột xảy ra trong hoặc ngay sau khi vận động thể lực. Không ít người trong số đó có thói quen sinh hoạt lành mạnh, tập luyện thể thao thường xuyên và không có triệu chứng báo trước rõ ràng", bác sĩ Tuệ cho biết.

Bác sĩ Tuệ cảnh báo nhiều bệnh lý tim mạch nguy hiểm như bệnh mạch vành, rối loạn nhịp tim hoặc phì đại cơ tim có thể tiến triển âm thầm trong thời gian dài. Khi gắng sức, đặc biệt ở người trung niên, các yếu tố này có thể kích hoạt biến cố tim mạch nghiêm trọng.

Từ vụ việc trên, bác sĩ Tuệ khuyến cáo việc tập luyện thể thao cần đi kèm với khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là tầm soát tim mạch đối với người trên 40 tuổi, người có tiền sử tăng huyết áp hoặc thường xuyên vận động cường độ cao. Việc đánh giá sức khỏe không nên chỉ dựa vào cảm giác chủ quan “thấy mình còn khỏe”.

Trong quá trình tập luyện, nếu xuất hiện các dấu hiệu như mệt bất thường, khó thở, đau ngực, choáng váng hoặc hồi hộp kéo dài, người tập cần ngừng vận động và đi khám sớm. Đồng thời, các sân tập, câu lạc bộ thể thao được khuyến nghị trang bị kiến thức sơ cứu và kỹ năng hồi sức tim phổi để kịp thời xử trí khi có sự cố.

