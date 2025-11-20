Hứa Tình 'Tiếu ngạo giang hồ' bị phong sát?

Tin đồn Hứa Tình bị “phong sát mềm” xuất hiện nhiều trên mạng xã hội Trung Quốc. Ngoài ra, việc cô vắng mặt trong thời gian dài càng khiến nghi vấn lan rộng.

Theo 163, ngày 20/11, nữ diễn viên Hứa Tình bất ngờ trở thành chủ đề thảo luận trên mạng xã hội Trung Quốc khi nhiều khán giả nhận ra cô vắng bóng suốt thời gian dài. Từ đó, loạt suy đoán về khả năng nữ diễn viên 56 tuổi bị "phong sát mềm” bắt đầu lan truyền.

Hứa Tình hiện tại. Ảnh: Sina.

Cụ thể, khán giả chỉ ra hai dự án phim từng có Hứa Tình tham gia đều có thay đổi bất thường. Trong Thanh diện tu la (2022), vai diễn của cô bị AI thay mặt và tên bị loại khỏi danh sách diễn viên. Sang năm 2023, Hứa Tình cũng không còn xuất hiện trong phần giới thiệu cast của Bố chưa nói điều ấy dù từng được công bố sẽ góp mặt. Những thay đổi này dấy lên đồn đoán về việc nữ diễn viên bị hạn chế xuất hiện trên màn ảnh.

Bên cạnh đó, hoạt động công khai của Hứa Tình cũng giảm mạnh từ sau 2023. Tài khoản cá nhân ngừng cập nhật, trong khi studio của cô dừng hoạt động từ đầu năm 2025 và vướng tranh chấp hợp đồng với khoản thi hành án 6,24 triệu NDT ( 873.600 USD ).

Trước đây, Hứa Tình từng vướng tin đồn có quan hệ với Vương Tuyết Băng, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Kiến Thiết Trung Quốc. Nữ diễn viên khẳng định cả hai chỉ là bạn bè, trong khi ông Vương Tuyết Băng sau đó bị xử lý kỷ luật vì sai phạm tài chính. Đây được cho là một trong những nguyên nhân khiến Hứa Tình bị suy đoán “phong sát mềm”.

Dù vậy, nhiều ý kiến cho rằng việc Hứa Tình bị cấm sóng là thiếu cơ sở. Giai đoạn 2023-2024, cô vẫn đều đặn tham gia lưu diễn vở kịch Như mộng chi mộng, nhiều lần xuất hiện trên hot search và được đánh giá cao về diễn xuất. Việc giảm tần suất hoạt động có thể xuất phát từ lựa chọn cá nhân khi tuổi tác tăng, ít vai phù hợp hoặc muốn cân bằng cuộc sống.

Vai Nhậm Doanh Doanh trong Tiếu ngạo giang hồ (2001) của Hứa Tình.

Hứa Tình sinh năm 1969 tại Bắc Kinh. Bắt đầu diễn xuất từ thập niên 1990, cô được biết đến rộng rãi nhờ vai Nhậm Doanh Doanh trong Tiếu ngạo giang hồ (2001). Sang thập kỷ 2000-2010, cô mở rộng sang điện ảnh với The Founding of a Republic và từng tham gia phim Hollywood Looper. Những năm gần đây, Hứa Tình hoạt động nhiều hơn ở lĩnh vực sân khấu.