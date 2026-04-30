'Hot boy chăn bò' Trung Quốc đổi đời sau 1 đêm, giờ ra sao?

Từ chàng trai chăn bò nổi tiếng nhờ clip 7 giây, Trát Tây Đinh Chân nay trở thành diễn viên điện ảnh và đại sứ du lịch, dùng sức ảnh hưởng của mình để thay đổi quê hương.

Đinh Chân giờ đây đã trở thành đại sứ du lịch và bước chân vào điện ảnh. Ảnh: For Him Magazine.

5 năm trước, Trát Tây Đinh Chân bất ngờ nổi tiếng khắp Trung Quốc. Tất cả bắt đầu từ một đoạn clip ngắn do một nhiếp ảnh gia du lịch ghi lại vào tháng 11/2020, ghi lại nụ cười mộc mạc của anh giữa vùng núi cao Tây Tạng.

Chỉ trong một ngày, tài khoản mạng xã hội vừa lập của anh thu hút tới 2 triệu người theo dõi. Nhiều người bị chinh phục bởi "nụ cười trong trẻo và ánh mắt chưa vướng bụi đời", thậm chí còn mong anh "giữ được sự thuần khiết, đừng trở thành một người nổi tiếng trên mạng", theo SCMP.

Ngay sau đó, chàng trai 19 tuổi được mời làm đại sứ du lịch cho quê nhà Lý Đường thuộc châu tự trị Tạng Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), với mức lương khoảng 3.500 nhân dân tệ (khoảng 13,5 triệu đồng) mỗi tháng cùng bảo hiểm.

Quyết định này được đánh giá là giúp anh vừa có cuộc sống ổn định, vừa góp phần quảng bá quê hương, thay vì bị cuốn vào môi trường giải trí phức tạp.

Tháng 4 vừa qua, anh xuất hiện tại Beijing International Film Festival với vai trò diễn viên, mang theo bộ phim đầu tay Everlasting Love. Trong phim, anh vào vai chính mình - một chàng trai Tây Tạng làm "ông tơ bà mối" kết nối hai nhân vật chính.

Trước đó, anh cũng tham gia nhiều chương trình thực tế và thử sức diễn xuất trong Memories Beyond Horizon, nơi anh học được cảm giác "trở thành một con người khác".

Bên cạnh đó, bộ phim Sumpa Kingdom - kể về hành trình tìm lại cội nguồn của những người trẻ Tây Tạng - cũng có sự góp mặt của anh, với sự hỗ trợ từ các cơ quan nhà nước.

Đinh Chân đã trở thành một hiện tượng trên mạng nhờ một video lan truyền ghi lại nụ cười mộc mạc của anh giữa vùng núi cao Tây Tạng. Ảnh: Youtube.

Sự thay đổi của Đinh Chân nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Có người khen anh hợp với điện ảnh, thậm chí cho rằng "cậu ấy sinh ra để làm diễn viên". Nhưng cũng có ý kiến lo ngại anh dần đánh mất vẻ mộc mạc ban đầu, nhận xét rằng anh "trông đẹp hơn khi không trang điểm". Một số khác lại cho rằng việc tham gia phim ảnh vẫn nằm trong vai trò đại sứ du lịch mà anh đang đảm nhận.

Thực tế, danh tiếng của anh đã mang lại tác động rõ rệt cho quê nhà Lý Đường. Lượng khách du lịch tăng mạnh, từ khoảng 1 triệu lượt năm 2019 lên hơn 4 triệu lượt vào năm 2024. Nhờ đó, nhiều homestay được mở ra, nông dân có thể bán hàng trực tuyến và trẻ em có cơ hội đến trường nhiều hơn.

Ít ai biết rằng trước khi nổi tiếng, Đinh Chân từng bỏ học từ lớp 3 để chăn bò yak kiếm sống. Khi mới được chú ý, ước mơ của anh chỉ đơn giản là trở thành "hoàng tử đua ngựa". Nhưng giờ đây, anh nói muốn thử sức với mọi trải nghiệm trong cuộc sống: "Chỉ cần được thử, bản thân điều đó đã là một trải nghiệm tốt".

Trước những tranh cãi xoay quanh ngoại hình và sự nổi tiếng của mình như việc bị cho là thành công chỉ nhờ vẻ ngoài, anh chọn cách đối diện bình thản.

Nhân dịp 5 năm nổi tiếng, anh viết rằng sự phát triển của Lý Đường "là điều tất yếu", và dù không thể lý giải vì sao mình may mắn, anh hy vọng: "May mắn của tôi có thể mang lại may mắn cho nhiều người khác".