11 CEO hàng đầu sống chung một tòa nhà ở Hàn Quốc

Phần lớn các CEO Hàn Quốc chọn sống tại các khu căn hộ cao cấp ở Seoul, đặc biệt là Gangnam và Yongsan, cho thấy xu hướng tập trung mạnh vào khu vực thủ đô.

Giới lãnh đạo doanh nghiệp thường tập trung tại các khu căn hộ cao cấp ở Gangnam, Yongsan (Seoul). Ảnh: Yonhap.

Một phân tích về địa chỉ cư trú đăng ký của 640 giám đốc điều hành do CEO Score công bố cho thấy, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc sống tập trung tại một số khu căn hộ cao cấp ở Seoul, đặc biệt tại các quận giàu có như Gangnam và Yongsan.

Trong số này, địa chỉ phổ biến nhất tính đến tháng 4 là tòa nhà The H Firstier I-Park ở phía nam Seoul, nơi có 11 CEO sinh sống. Một cư dân đáng chú ý là Roh Tae-moon, người đứng đầu mảng thiết bị di động của Samsung Electronics , theo The Korea Herald.

Xếp thứ hai là khu Nine One Hannam với 8 CEO. Các khu căn hộ Raemian Prestige (quận Seocho) và Hannam The Hill mỗi nơi có 5 CEO sinh sống. Ngoài Seoul, chỉ có Pangyo Prugio Grandble là khu dân cư duy nhất lọt vào nhóm đầu, với 4 lãnh đạo doanh nghiệp.

Báo cáo cũng ghi nhận một số CEO nước ngoài đăng ký địa chỉ tại các khách sạn như Josun Palace Seoul Gangnam, Grand Mercure Ambassador Seoul và Novotel Ambassador Seoul Gangnam.

Kết quả khảo sát cho thấy 67% CEO sống tại Seoul. Nếu tính cả các khu vực lân cận như tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon, tỷ lệ sống trong vùng thủ đô tăng lên 91,6%.

Xét riêng trong Seoul, Gangnam là nơi tập trung nhiều CEO nhất với 107 người, chiếm gần một phần tư trong tổng số 429 CEO sống tại thành phố. Tiếp theo là Seocho (73 người), Yongsan (56 người) và Songpa (36 người).

Chỉ có 54 CEO, tương đương 8,4%, sống ngoài khu vực thủ đô. Trong số này, Busan có nhiều CEO nhất với 11 người, tiếp đến là tỉnh Nam Gyeongsang và thành phố Ulsan (mỗi nơi 7 người). Các tỉnh Jeolla (Nam và Bắc) mỗi nơi có 5 người, trong khi tỉnh Bắc Gyeongsang và thành phố Daegu có 4 người.

Báo cáo cho thấy phần lớn lãnh đạo doanh nghiệp tại Hàn Quốc chọn sinh sống gần trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, nơi tập trung nhiều tiện ích và các khu nhà ở cao cấp.