Hợp đồng Taylor Swift cần ký trước kết hôn

Taylor Swift và Travis Kelce chuẩn bị về chung một nhà sau màn đính hôn lãng mạn. Song, chuyên gia cho rằng nữ ca sĩ cần ký hợp đồng hôn nhân để bảo về khối tài sản tỷ USD.

Phủ sóng truyền thông, Taylor Swift và Travis Kelce trở thành tâm điểm chú ý sau khi thông báo đính hôn. Trước khi tổ chức đám cưới linh đình, Daily Mail cho rằng nữ ca sĩ tỷ phú và ngôi sao bóng bầu dục cần đồng lòng ký hợp đồng tiền hôn nhân.

Tương tự nhiều cặp đôi nổi tiếng như Jeff Bezos - Lauren Sánchez hay Cristiano Ronaldo - Georgina Rodríguez, hợp đồng tiền hôn nhân là điều cần thiết bảo vệ tài sản, hạn chế tranh chấp.

Được biết, Taylor Swift tích lũy khối tài sản ước tính lên tới 1,6 tỷ USD từ doanh số bán album và các chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Trong khi đó, Travis Kelce - cầu thủ đang thi đấu cho Kansas City Chiefs tại NFL sở hữu khối tài sản khoảng 90 triệu USD .

Taylor Swift và Travis Kelce cần có hợp đồng tiền hôn nhân với khối tài sản khổng lồ.

Dựa vào những con số này, Sarah Jane Boon - đối tác của công ty luật Charles Russell Speechlys, chuyên tư vấn về các vấn đề tài chính chia sẻ với Daily Mail: "Là một trong những nghệ sĩ âm nhạc thành công nhất thế giới, Taylor Swift có nhiều điều cần bảo vệ trong thỏa thuận tiền hôn nhân. Đặc biệt là danh mục âm nhạc giá trị, hình thành trong hơn hai thập kỷ trước khi cô hẹn hò với Travis Kelce".

"Giống như nhiều người khác đang cân nhắc việc ký kết thỏa thuận tiền hôn nhân, Taylor Swift và Travis Kelce có thể đưa ra một thỏa thuận bảo vệ tài sản mà họ đã tích lũy trước khi kết hôn và cho phép họ chia sẻ những điều khác sau khi kết hôn", Sarah Jane Boon nói thêm.

Ở một diễn biến khác, trị giá chiếc nhẫn đính hôn là một trong những chủ đề được quan tâm. Benjamin Khordipour, chuyên gia kim hoàn từ Estate Diamond Jewelry nhận định chiếc nhẫn được chế tác thủ công từ vàng vàng 18k, đính viên kim cương 8 carat ước tính 550.000 USD . Với thợ kim hoàn George Khalife, chiếc nhẫn được ước tính từ 3,5 đến 5 triệu USD . Một chuyên gia khác lại nhận định chiếc nhẫn có giá trị khoảng 1 triệu USD .

Trong hai năm hẹn hò, Travis Kelce có nhiều cách thể hiện tình cảm với Taylor Swift qua những món quà tặng. Nam cầu thủ từng tặng bạn gái 35 bó hoa trị giá 19.325 USD từ thương hiệu hoa cao cấp The Million Roses nhân dịp sinh nhật lần thứ 35 của cô. Travis chi nhiều tiền vào trang sức từ loạt thương hiệu nổi tiếng như Tiffany & Co., Rolex hay Van Cleef & Arpels.