Hong Kong 'đánh cược' thành két vàng thế giới giữa biến động Iran

Nhu cầu phân tán dự trữ vàng tăng vọt giữa bất ổn Trung Đông, giúp Hong Kong (Trung Quốc) nổi lên như điểm trung chuyển - lưu ký chiến lược, cạnh tranh với các trung tâm phương Tây.

Chiến sự Iran thúc đẩy làn sóng tìm nơi trú ẩn cho vàng, mở ra cơ hội để Hong Kong bứt phá thành trung tâm lưu trữ toàn cầu.

Xung đột tại Trung Đông đã làm gia tăng nhu cầu đa dạng hóa địa điểm lưu trữ vàng trên toàn cầu, qua đó mở ra một “cửa sổ chiến lược” để Hong Kong tận dụng lợi thế riêng, chuyển mình từ một điểm trung chuyển sôi động của kim loại quý thành một trung tâm lưu ký đáng tin cậy, theo đánh giá của các chuyên gia.

Tuy vậy, họ cho rằng cơ hội thực sự của Hong Kong không nằm ở việc thay thế các trung tâm lâu đời như New York hay London, mà ở khả năng đón dòng tài sản ngày càng lớn từ châu Á và các nền kinh tế đang phát triển.

Chớp thời cơ

“Xung đột Iran tạo thêm một tầng tác động: không chỉ thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản trú ẩn như vàng, mà còn đặt ra câu hỏi về mức độ an toàn, tính trung lập và khả năng tiếp cận của các địa điểm lưu trữ”, Matteo Giovannini, quản lý tài chính cấp cao tại Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC), nhận định.

Giovannini, đồng thời là thành viên AsiaGlobal Fellow tại Đại học Hong Kong, cho rằng trong bối cảnh hiện nay, thành phố “có thể trở thành bên hưởng lợi”, dù chưa chắc là điểm đến chính của vàng từ phương Tây.

“Cơ hội của Hong Kong nằm ở việc định vị như một mắt xích then chốt kết nối các dòng chảy giữa Trung Quốc, Trung Đông và các nền kinh tế Nam bán cầu đang tìm cách giảm phụ thuộc vào các trung tâm tài chính phương Tây truyền thống”, ông nói thêm.

Dấu hiệu dịch chuyển đã xuất hiện tại châu Âu từ trước khi nổ ra chiến sự Iran. Pháp được cho là đã rút phần vàng còn lại lưu trữ tại New York, thay thế bằng lượng dự trữ tương đương mua tại châu Âu và cất giữ ở Paris trong giai đoạn từ tháng 7/2025 đến tháng 1 năm nay.

“Những bất định dưới thời ông Trump nhiều khả năng sẽ thúc đẩy nhanh hơn xu hướng đa dạng hóa, giảm phụ thuộc vào Mỹ”, Gary Ng, kinh tế trưởng khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Natixis, nhận định.

Dòng vàng xoay trục

Tại Đức, làn sóng kêu gọi đưa vàng về nước cũng gia tăng, trong bối cảnh chính sách đối ngoại ngày càng cứng rắn của Washington làm dấy lên lo ngại Mỹ có thể “vũ khí hóa” sức mạnh tài chính.

Các nhà kinh tế Đức, trong đó có Michael Jaeger - Chủ tịch Hiệp hội Người nộp thuế Đức và Hiệp hội Người nộp thuế châu Âu - cảnh báo rằng những chính sách khó lường của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến dự trữ vàng “không còn an toàn tuyệt đối trong các kho của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ”.

Dẫu vậy, không phải ai cũng tin niềm tin vào Mỹ đang suy giảm. James Steel, trưởng bộ phận phân tích kim loại quý tại HSBC, cho rằng các quyết định gần đây của châu Âu phần lớn phản ánh xu hướng đảo ngược thông lệ thời Chiến tranh Lạnh, khi các quốc gia gửi vàng ra nước ngoài như một biện pháp phòng ngừa rủi ro từ Liên Xô.

Dù vậy, ông vẫn đánh giá Hong Kong “đang ở vị thế chiến lược thuận lợi” như một cửa ngõ trung chuyển dòng vàng vào Trung Quốc đại lục, đồng thời hưởng lợi từ vị trí tại châu Á - khu vực chiếm phần lớn nhu cầu vàng vật chất toàn cầu.

“Sự mất cân đối trên thị trường vàng là điều đáng chú ý: nhu cầu vật chất tập trung tại châu Á, trong khi hoạt động đầu tư vẫn chủ yếu neo tại các trung tâm truyền thống như London và New York”, Steel nói.

Ông cũng chỉ ra những tín hiệu thay đổi. Nhiều nền kinh tế châu Á, bao gồm Trung Quốc và Ấn Độ, gần đây đã nới lỏng quy định đối với đầu tư vàng của các tổ chức - qua đó tạo ra nguồn cầu mới và mở ra cơ hội cho các trung tâm như Hong Kong.

Hong Kong có lịch sử lâu đời trong giao dịch vàng. Vai trò trung tâm vàng của thành phố bắt nguồn từ việc thành lập Sàn giao dịch vàng bạc Trung Quốc - sàn giao dịch vàng vật chất duy nhất của thành phố trong hơn một thế kỷ. Nhờ quy chế cảng tự do và dòng vốn tự do, Hong Kong lâu nay chủ yếu đóng vai trò điểm trung chuyển vàng vật chất, thay vì điểm lưu trữ chính cho dự trữ quốc gia.

Theo Giovannini, khả năng tiếp cận hệ sinh thái vàng vật chất khổng lồ của Trung Quốc đại lục, cùng với hệ thống pháp lý được quốc tế công nhận và thị trường vốn sâu rộng, khiến Hong Kong trở nên “đặc biệt hấp dẫn” đối với nhà đầu tư và các tổ chức chủ quyền muốn tiếp cận Trung Quốc nhưng vẫn duy trì linh hoạt tài chính.

Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra những “giới hạn rõ ràng”, bao gồm độ sâu thị trường và uy tín lâu đời của London và New York với vai trò trung tâm định giá toàn cầu. Bên cạnh đó, các hạn chế trong khả năng chuyển đổi của đồng nhân dân tệ vẫn kìm hãm “toàn bộ tiềm năng” của Hồng Kông như một trụ cột toàn cầu.

Quan điểm này cũng được Steel của HSBC chia sẻ. Dù Hong Kong sở hữu lực lượng lao động chất lượng cao, thành phố vẫn cần phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu và chuyên môn thị trường vật chất - những yếu tố mà các trung tâm truyền thống như London đã tích lũy suốt hơn hai thế kỷ.

Các sáng kiến gần đây cho thấy tham vọng rõ rệt của thành phố. Theo chính quyền Hong Kong, hệ thống thanh toán bù trừ vàng trung tâm dự kiến sẽ bắt đầu thử nghiệm ngay trong năm nay. Trong khi đó, năng lực lưu trữ dự kiến vượt 2.000 tấn trong vòng ba năm tới, phục vụ mục tiêu trở thành “két vàng toàn cầu đáng tin cậy”.

“Đây là logic chiến lược rộng hơn, không chỉ xây dựng hoạt động giao dịch, mà còn phát triển ‘hạ tầng tài chính nền tảng’ để đảm bảo vai trò dài hạn”, Giovannini nhận định.

Việc mở rộng năng lực kho bãi là điều kiện cần để trở thành trung tâm vàng vật chất lớn, ông nói, nhưng việc phát triển hệ thống thanh toán bù trừ thậm chí còn “mang ý nghĩa then chốt hơn”, bởi nó giúp hình thành hạ tầng giao dịch - thanh toán cần thiết, giảm phụ thuộc vào các hệ thống phương Tây truyền thống.

“Nếu được triển khai thành công, các biện pháp này có thể đưa Hong Kong trở thành cửa ngõ hàng đầu cho các dòng chảy vàng gắn với Trung Quốc và các nền kinh tế thuộc Sáng kiến Vành đai và Con đường”, ông nhấn mạnh.