Hồng Kim Bảo nắm tay vợ hoa hậu tại Gala Điện ảnh ở TP.HCM

Tối 6/11, buổi khai mạc Gala Điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) diễn ra tại một trung tâm tổ chức sự kiện ở TP.HCM. Đây là lần đầu tiên Gala Điện ảnh Hong Kong diễn ra tại Việt Nam. Thảm đỏ sự kiện quy tụ dàn sao Hong Kong và Việt Nam. Ngôi sao gạo cội Hồng Kim Bảo và vợ nắm tay nhau trước ống kính truyền thông. Bà Cao Lệ Hồng - Hoa hậu Hong Kong 1984 - diện trang phục thanh lịch, sang trọng, đồng hành cùng chồng trong các hoạt động thuộc khuôn khổ chương trình.

Nhà sản xuất, diễn viên Cổ Thiên Lạc diện cây đen khi dự sự kiện. Anh nhận được sự đón chào của đông đảo fan girl ở Việt Nam. Nghệ sĩ cho biết bất ngờ khi nhìn thấy hàng trăm người hâm mộ vẫy chào, hô tên.

Steven Nguyễn - nam diễn viên Mưa đỏ - thu hút với vẻ ngoài khác lạ khi thay đổi kiểu tóc. Anh diện vest lịch lãm, "thả tim" bên dàn người hâm mộ. Từ sau thành công của bộ phim điện ảnh Mưa đỏ, Steven Nguyễn được săn đón. Trang cá nhân của Steven Nguyễn thu hút lượng khán giả theo dõi tăng chóng mặt. Một bài đăng, clip do anh đăng tải trên trang cá nhân ở thời điểm hiện tại ghi nhận con số tương tác “khủng”. Ngay sau Mưa đỏ, nam diễn viên sinh năm 1991 đã trúng vai chính trong dự án điện ảnh Trại buôn người của đạo diễn Toni Bảo Anh.

Đỗ Nhật Hoàng tạo dáng trước ống kính nhiếp ảnh gia. 2025 là năm thành công của nam chính Mưa đỏ. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Nhật Hoàng cho biết: "Thành công của tôi tới quá nhanh, và tôi cảm thấy thực sự may mắn, được nhận vào những dự án tốt, có đồng nghiệp tận tâm, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm. Tôi nhận thức rất rõ mình đang là một hiện tượng, tức là được chú ý vì gắn với Mưa đỏ. Chứ Đỗ Nhật Hoàng thực tế còn chưa có gì trong tay".

Diễn viên Hồ Thu Anh diện outfit cá tính. Năm nay, cô có màn tái xuất ấn tượng với Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối của Bùi Thạc Chuyên. Trước đó, Hồ Thu Anh từng góp mặt trong một số phim điện ảnh, truyền hình, có thể kể tới như Sài Gòn trong cơn mưa, Fanti hay Đi về phía lửa. Song diễn xuất của cô chưa để lại dấu ấn rõ nét.

Dàn diễn viên chụp hình, giao lưu với khán giả trước khi bước vào địa điểm diễn ra sự kiện. Gala Điện ảnh Hong Kong đã lần lượt diễn ra tại Bangkok (Thái Lan), Kuala Lumpur (Malaysia), Phnom Penh (Campuchia) và Jakarta (Indonesia). Trạm dừng Việt Nam đánh dấu một bước quan trọng trên hành trình quảng bá phim Hong Kong, đồng thời mở ra tương lai đa dạng hóa, quốc tế hóa của nền điện ảnh này.

Đạo diễn, nhà sản xuất Võ Thanh Hòa lần hiếm hoi xuất hiện trước truyền thông. Nhiều tháng qua, anh kín tiếng, không hoạt động mạng xã hội. Vào tháng 1, bộ phim Kính vạn hoa của Võ Thanh Hòa nhận phản ứng tiêu cực từ công chúng. Dự án có doanh thu ảm đảm và bị chê về chất lượng.

