Honda tăng giá xe máy, giảm giá ôtô

Trong khi các mẫu xe máy xăng của Honda bất ngờ tăng giá, mẫu SUV BR-V lại ghi nhận giá giảm hàng chục triệu đồng.

Trái ngược với tình hình tăng giá ở nhóm xe máy xăng, nhóm ôtô của Honda lại bất ngờ được điều chỉnh giá theo hướng có lợi cho khách hàng.

Cụ thể ngay đầu tháng 7, Honda công bố giá bán mới của mẫu SUV HR-V bản G nhập khẩu Thái Lan. Xe hiện có giá 669-677 triệu đồng cho 4 tùy chọn màu sắc. So với giá bán cũ, người mua HR-V bản G có thể tiết kiệm khoảng 30 triệu đồng.

Hiện, xe được bán với các phiên bản như G, L và hybrid e:HEV RS, mức giá dao động 669-843 triệu đồng. Bên cạnh điều chỉnh giá bán, Honda cũng triển khai ưu đãi 50% lệ phí trước bạ với khách hàng mua xe, tương đương khoảng gần 35 triệu đồng.

Honda HR-V bất ngờ được điều chỉnh giá từ tháng 7. Ảnh: Honda.

Honda BR-V và City cũng đang được hưởng ưu đãi 100% phí trước bạ trong tháng 7. Nhờ đó, khách hàng mua mẫu sedan cỡ B Honda City có thể tiết kiệm khoảng 49-56 triệu đồng. Sau khuyến mại, Honda BR-V được giảm từ mức 661-705 triệu xuống còn 595-635 triệu đồng.