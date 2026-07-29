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Xe Xe máy

Honda SH150i nhập Italy lạ mắt với dàn áo 2 màu, giá từ 235 triệu đồng

  • Thứ tư, 29/7/2026 07:03 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Phiên bản đặc biệt của Honda SH150i nhập Italy sở hữu dàn áo kết hợp 2 sắc xanh thuộc dòng SH Vetro.

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Honda SH150i nhập Italy phiên bản Super Vetro 2-in-1 là dòng xe được một đơn vị chuyên kinh doanh môtô, xe máy nhập khẩu thực hiện custom, kết hợp 2 sắc xanh của dòng SH Vetro trên cùng một chiếc xe.
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Các thông số kỹ thuật, trang bị trên phiên bản này của Honda SH150i nhập khẩu Italy vẫn giữ nguyên, không có sự thay đổi so với Honda SH150i Vetro Blue từng ra mắt trước đó. Khác biệt lớn nhất nằm ở dàn áo trong suốt, nay có sự phối hợp giữa màu xanh Green với xanh Blue Sapphire ở mỗi nửa thân xe.
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Ở cấu hình Blue Sapphire - Green, chiếc xe tay ga sở hữu nửa trước của dàn áo mang sắc xanh Vetro Blue Sapphire, trong khi phần sau khoác dàn áo trong suốt màu Vetro Green. Thiết kế này sẽ đảo ngược trên cấu hình Green - Blue Sapphire.
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Ở phiên bản có phần thân sau Vetro Green, chỉ may màu xanh Green sẽ được sử dụng cho yên xe. Tương tự, phiên bản Honda SH150i Italy Super Vetro 2-in-1 với phần thân sau Vetro Blue Sapphire sẽ dùng chỉ màu xanh dương để may yên.
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Màu sắc của bộ mâm cũng được lựa chọn phù hợp nhằm tạo ra sự khác biệt giữa 2 cấu hình. Phiên bản trong bài dùng mâm nhôm màu xanh dương, trong khi phối màu Green - Blue Sapphire trang bị mâm sơn đen.
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Trên tất cả phiên bản, điểm giao giữa 2 phối màu Blue Sapphire và Green nằm tại sàn để chân, nơi đặt logo Honda dạng chữ.
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Chi tiết ốp ống xả, ốp động cơ của xe được hoàn thiện với màu bạc.
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Đơn vị nhập khẩu cho biết ở từng cấu hình phối màu, Honda SH150i Super Vetro 2-in-1 được sản xuất giới hạn 200 xe, đánh số thứ tự cho từng xe kèm theo bộ tem nhận diện trên mặt nạ phía trước - vốn giữ nguyên thiết kế trên Honda SH150i Vetro Green ra mắt hồi năm 2024.
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Màn hình màu TFT kích thước 4,2 inch, khóa thông minh smartkey, hộc đồ nhỏ có cổng sạc phía trước... là những trang bị quen thuộc tiếp tục xuất hiện trên Honda SH150i Italy Super Vetro 2-in-1.
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Phiên bản Super Vetro 2-in-1 của Honda SH150i nhập khẩu Italy vẫn được trang bị động cơ eSP+ 150 cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất tối đa khoảng 16,6 mã lực, mô-men xoắn cực đại 14,8 Nm.
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Với giá khởi điểm 235 triệu đồng, có thể tăng lên tùy vào số thứ tự từng xe, Honda SH150i Super Vetro 2-in-1 nghiêng về mục đích sưu tầm hơn, thay vì là lựa chọn xe tay ga dành cho số đông.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

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Phúc Hậu

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