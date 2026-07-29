Honda SH150i nhập Italy lạ mắt với dàn áo 2 màu, giá từ 235 triệu đồng

Các thông số kỹ thuật, trang bị trên phiên bản này của Honda SH150i nhập khẩu Italy vẫn giữ nguyên, không có sự thay đổi so với Honda SH150i Vetro Blue từng ra mắt trước đó. Khác biệt lớn nhất nằm ở dàn áo trong suốt, nay có sự phối hợp giữa màu xanh Green với xanh Blue Sapphire ở mỗi nửa thân xe.