Honda bác tin đồn xây dựng trường đua tại Việt Nam

Honda Việt Nam cho biết Honda Mobility Land không có bất kỳ kế hoạch nào liên quan đến dự án trường đua tại Việt Nam.

Honda Việt Nam bác tin xây dựng trường đua ở Tây Ninh đang được lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Honda.

Honda Việt Nam vừa phát đi thông báo chính thức về thông tin lan truyền gần đây, cho rằng Honda Mobility Land - đơn vị vận hành các đường đua mô tô thể thao cùng khu vui chơi, nghỉ dưỡng - đang có kế hoạch đầu tư một tổ hợp đường đua quốc tế rộng khoảng 600 ha tại tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, doanh nghiệp đã trực tiếp xác thực với Honda Mobility Land và kết luận rằng nội dung đang lan truyền là không đúng sự thật.

Phía Honda Mobility Land khẳng định không có bất kỳ kế hoạch nào liên quan đến dự án trường đua quy mô lớn tại Việt Nam, bao gồm cả tại tỉnh Tây Ninh.

Honda Mobility Land là đơn vị thành viên của Tập đoàn Honda (Nhật Bản), quản lý hai trường đua nổi tiếng toàn cầu tại tỉnh Mie và tỉnh Tochigi (Nhật Bản).

Trước đó vào tháng 8/2025, Honda Việt Nam cũng từng phải lên tiếng đính chính sau khi trên mạng xã hội xuất hiện tin đồn cho rằng Honda Toàn cầu sẽ xây dựng nhà máy sản xuất xe chạy bằng khí Hydro tại tỉnh Trà Vinh để cạnh tranh với các thương hiệu xe điện đang có mặt trên thị trường.

Khi đó, Honda Việt Nam khẳng định thông tin này hoàn toàn sai sự thật, đồng thời nhấn mạnh Honda Toàn cầu không có bất kỳ kế hoạch nào liên quan đến dự án nhà máy xe Hydro tại Việt Nam.

Honda Việt Nam đang vận hành 3 nhà máy xe máy và 1 nhà máy ôtô với công suất lần lượt 2,75 triệu xe máy và 35.000 ôtô mỗi năm.

Doanh nghiệp cũng vừa xuất xưởng chiếc xe máy thứ 40 triệu tại Việt Nam, đánh dấu cột mốc quan trọng sau gần 3 thập kỷ hoạt động.

Báo cáo kinh doanh của Honda Việt Nam cho giai đoạn từ tháng 4/2024 đến hết tháng 3/2025 cho thấy doanh nghiệp ghi nhận tăng trưởng ở cả hai mảng xe máy và ôtô.

Cụ thể, mảng xe máy đạt gần 2,3 triệu xe bán ra, tăng 10% so với cùng kỳ và chiếm 83% thị phần toàn Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam, tăng 1,6 điểm phần trăm so với năm trước. Ở mảng ôtô, doanh số đạt gần 30.000 xe, tăng 10,5%.

Trong năm qua, hãng cho ra mắt hai mẫu xe máy điện đầu tiên gồm ICON e: và CUV e:, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình điện hóa tại thị trường Việt Nam.