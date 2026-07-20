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Pháp luật

Hỗn chiến giữa đường, ít nhất 3 người bị thương

  • Thứ hai, 20/7/2026 18:08 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Vụ ẩu đả giữa 2 nhóm người xảy ra trên địa bàn phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng khiến ít nhất 3 người bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Hai nhóm người hỗn chiến trên đường thuộc phường 1 Bảo Lộc.

Ngày 20/7, lãnh đạo UBND phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ ẩu đả giữa 2 nhóm người khiến nhiều người bị thương, trong đó 1 trường hợp bị thương nặng.

Thông tin ban đầu, khoảng 1h20 ngày 20/7, tại khu vực ngã ba giao giữa đường Hà Giang và Hai Bà Trưng (phường 1 Bảo Lộc), 2 nhóm người xảy ra xô xát.

Một nhóm khoảng 10 người, phần lớn là thanh niên, mang theo hung khí lao vào đánh nhau với nhóm 3-4 người mặc đồng phục giao hàng.

Vụ việc khiến ít nhất 3 người bị thương, được đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu. Trong đó, 1 người bị chém trọng thương ở cánh tay phải. Sau khi được sơ cứu, người này được chuyển lên TP.HCM để tiếp tục điều trị.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường 1 Bảo Lộc phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đến hiện trường, tổ chức bảo vệ, thu thập chứng cứ và lấy lời khai những người liên quan.

Cơ quan công an đang xác minh, truy tìm những người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý theo quy định.

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https://tienphong.vn/nhom-nguoi-hon-chien-giua-duong-it-nhat-3-nguoi-bi-thuong-post1861162.tpo

Thái Lâm/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

hỗn chiến Lâm Đồng gây rối bảo lộc lâm đồng

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