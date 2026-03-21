Nhóm người cầm mã tấu hỗn chiến trong mỏ đá ở TP.HCM

  • Thứ bảy, 21/3/2026 12:27 (GMT+7)
Người đàn ông bị nhóm người cầm mã tấu đuổi chém tại khu vực bãi đá ở TP.HCM. Công an địa phương đang vào cuộc điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 21/3, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh nhóm người có lời qua tiếng lại, thách thức nhau. Sau đó, người đàn ông bị nhóm cầm mã tấu đuổi chém.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra vào ngày 20/3 tại khu vực bãi đá trên địa bàn xã Thường Tân (TP.HCM). Nạn nhân bị chém là ông D.V.K. (42 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau).

Các đối tượng dùng hung khí hỗn chiến trong khu vực bãi đá. Ảnh: cắt từ clip.

Ngay sau khi nắm được vụ việc, công an xã Thường Tân đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Ngày 21/3, lực lượng chức năng đã xác định được 4 đối tượng có liên quan và đưa những người này về trụ sở lấy lời khai.

Bước đầu xác định do mâu thuẫn trong quá trình đưa xe ben vào khu vực bãi đá, 4 người mang theo hung khí vào khu vực bãi đá tìm ông K. Sau khi cự cãi, nhóm này đuổi đánh ông K. nên nạn nhân cầm hung khí chống trả. Trong lúc hỗn chiến, hai người bị vấp ngã nên bị ông K. lao đến tấn công gây thương tích.

Ngay khi nắm thông tin, công an xã Thường Tân đã đến hiện trường lấy lời khai nhân chứng, trích xuất hình ảnh từ camera, truy xét đối tượng liên quan.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hương Chi/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

    Đại úy công an ở Khánh Hòa hy sinh

    Trong quá trình truy bắt các đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Cái, tỉnh Khánh Hòa, một đại úy công an đã gặp nạn và hy sinh, để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lực lượng và người dân địa phương.

