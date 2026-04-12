Hỗn chiến giữa nhiều phụ nữ ở Nghệ An

  • Chủ nhật, 12/4/2026 18:22 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chiều 12/4, Công an phường Thành Vinh (Nghệ An) cho biết đã triệu tập các cá nhân liên quan đến vụ ẩu đả xảy ra trên địa bàn, được ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, tối 11/4, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài khoảng 1 phút 30 giây ghi lại cảnh xô xát trước một căn nhà tại phường Thành Vinh. Theo nội dung clip, một nhóm đông người, trong đó có nhiều phụ nữ trẻ tuổi, tụ tập tại đây; thậm chí có người nhảy lên cổ vũ khi hai phụ nữ lao vào đánh nhau.

Phu nu danh nhau anh 1

Hiện trường vụ ẩu đả. Ảnh cắt từ clip.

Sau đó, một trong hai người tiếp tục bị một phụ nữ khác dùng mũ bảo hiểm đánh, nhiều người khác cũng lao vào với ý định tấn công, khiến tình hình nhanh chóng trở nên phức tạp. Một số phụ nữ có mặt đã can ngăn, tuy nhiên quá trình này lại làm mâu thuẫn bị đẩy lên cao, kéo theo nhiều người bị cuốn vào, biến thành vụ ẩu đả tập thể.

Các bên liên tục túm tóc, tát, xô đẩy, đấm đá lẫn nhau, khiến hiện trường trở nên hỗn loạn. Đáng chú ý, trong suốt thời gian xảy ra vụ việc, có hàng chục người đứng xung quanh theo dõi nhưng hầu như không can thiệp; thậm chí một số người còn dùng điện thoại quay video, chụp ảnh với tâm lý hiếu kỳ.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại một quán ăn vặt trên địa bàn phường Thành Vinh; trong nhóm tham gia ẩu đả có một số học sinh lớp 10 đã nghỉ học, trú tại phường Vinh Hưng.

Công an phường Thành Vinh đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

Bá Thăng/VOV

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

