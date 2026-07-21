Tìm 2 đối tượng liên quan vụ vận chuyển trái phép 463 chiếc điện thoại iPhone

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiến hành điều tra vụ án "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" 463 chiếc điện thoại di động iPhone đã qua sử dụng, trị giá hơn 9,4 tỷ đồng.

Ngày 20/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ việc có dấu hiệu "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới", với hàng hóa vi phạm là 463 chiếc điện thoại di động cũ, đã qua sử dụng (thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu) từ nước ngoài về Việt Nam.

Vụ việc xảy ra vào tháng 10/2022, tại Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, do Trần Duy Linh và Hoàng Tuấn Việt thực hiện. Trị trị giá hàng hóa vi phạm là hơn 9,4 tỷ đồng .

Đối tượng Ngô Thạch Hảo và tang vật bị thu giữ thời điểm bị bắt.

Ngày 5/10/2022, tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Công an Đồn cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện đối tượng Ngô Thạch Hảo (SN 1989, quê Long An, hiện là Tây Ninh) có hành vi vận chuyển trái phép 246 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone các loại chứa trong một vali và một ba lô, từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ, nên đã lập biên bản tạm giữ 246 chiếc điện thoại di động trên.

Điều tra mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định: còn 2 đối tượng khác nhập cảnh cùng với Ngô Thạch Hảo từ Singapore về Việt Nam tại Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất gồm: Trần Duy Linh (SN 1996, thường trú: 32/109A Cao Thắng, phường Bàn Cờ, TP.HCM) và Hoàng Tuấn Việt (SN 1984, thường trú: 481 Phan Văn Trị, phường An Nhơn, TP.HCM) có nghi vấn vận chuyển trái phép điện thoại di động các loại từ Singapore về Việt Nam cùng với Ngô Thạch Hảo.

Ngày 10/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tiến hành kiểm tra hình ảnh camera an ninh tại sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện Trần Duy Linh và Hoàng Tuấn Việt có hành vi cất giấu 2 vali và 2 ba lô tại Kho hành lý thất lạc của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vào ngày 5/10/2022.

Kết quả kiểm tra xác định: Hàng hóa của 2 vali và 2 ba lô nêu trên chứa 463 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone các loại. Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã lập biên bản tạm giữ 463 chiếc điện thoại di động trên và chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để xem xét xử lý theo thẩm quyền.

Hiện nay, đối tượng Trần Duy Linh và Hoàng Tuấn Việt không có mặt tại địa phương, đi đâu không rõ và không lên làm việc theo yêu cầu của Cơ quan điều tra.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an TP.HCM cần tìm Trần Duy Linh và Hoàng Tuấn Việt. Hai đối tượng đang ở đâu, yêu cầu liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an TP.HCM, địa chỉ 14 Đoàn Nhữ Hài, phường Xóm Chiếu, gặp điều tra viên Võ Vũ Hoàng (Đội 3) để làm rõ các nội dung liên quan.

Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày đăng báo, nếu cả hai không đến làm việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ xác định bỏ trốn và giải quyết theo quy định pháp luật. Nếu ai biết nơi ở của 2 người này, xin báo về Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) theo địa chỉ nêu trên.