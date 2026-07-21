Chủ hiệu cầm đồ và nhóm lừa đảo vay tiền tỷ cùng lĩnh án

Ngọc được chủ hiệu cầm đồ trả lương cho việc tìm kiếm khách hàng và đôn đốc trả nợ, nhưng cấu kết với người vay tiền sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền tỷ của chủ hiệu.

Ngày 20/7, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Văn Quán (SN 1990, trú tại xã Châu Ninh, tỉnh Hưng Yên) 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 3 năm 6 tháng tù về tội "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Tổng hợp hình phạt cả hai tội danh và bản án trước đó, Quán đang phải chấp hành là 18 năm 6 tháng tù.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Nguyễn Anh Ngọc (SN 1987, trú tại phường Phú Diễn, Hà Nội) bị tuyên phạt 11 năm tù cũng về 2 tội danh trên. Bị cáo Nguyễn Văn Nam (SN 1993, trú tại xã Tân Minh, tỉnh Ninh Bình) bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo Phạm Văn Sơn (SN 1986, trú tại xã Đông Anh, Hà Nội) bị tuyên phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo bản án, năm 2022, Sơn mở dịch vụ cầm đồ, nhưng không đăng ký kinh doanh tại khu vực Đông Anh, Hà Nội. Sơn cho khách hàng vay tiền với mức lãi suất cao 109,5-182%/năm để hưởng lợi. Quá trình hoạt động, Sơn thuê Ngọc làm nhân viên.

Ngọc được giao nhiệm vụ đi tìm khách hàng có nhu cầu vay tiền và đôn đốc khách trả tiền lãi. Thời gian này, Quán biết Sơn cho cầm cố ôtô mà không cần giấy đăng ký xe, nên đã bàn bạc với Ngọc về việc thuê ôtô tự lái, rồi mang đến cầm cố cho Sơn lấy tiền chi tiêu cá nhân.

Quán hiểu rõ nếu ôtô có giấy tờ chính chủ, thì Sơn sẽ cho vay số tiền nhiều hơn nên đã nhờ Ngọc đặt làm giả giấy đăng ký của các xe đã thuê để đưa cho Sơn để được vay thêm tiền. Vì Ngọc cũng cần tiền sử dụng cá nhân, nên đồng ý giúp Quán để cùng sử dụng số tiền chiếm đoạt.

Sau khi cầm cố xe và nhận tiền từ Sơn, Quán và Ngọc tiếp tục đưa ra các thông tin gian dối để Sơn cho lấy lại xe mang trả cho người cho thuê xe. Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 6/2024 đến tháng 8/2024, Quán và Ngọc đã cầm cố cho Sơn 4 ôtô để chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng .

Ngoài hành vi phạm tội trên, Ngọc và Quán còn thực hiện những lần khác để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của Sơn. Theo đó, tháng 7/2024, Nam giả làm chủ chiếc xe Vinfast Lux SA đến gặp Sơn viết giấy bán xe nhằm giúp Quán vay thêm tiền từ Sơn.

Với hành vi nêu trên, Nam bị cáo buộc giữ vai trò đồng phạm giúp sức cho Quán và Ngọc chiếm đoạt số tiền 300 triệu đồng của Sơn.

Hội đồng xét xử xác định do tin tưởng những chiếc xe trên là tài sản của Quán, nên Sơn đã cho Quán vay tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng với lãi suất 109,5-182%/ năm. Trong đó, Sơn hưởng lợi bất hợp pháp hơn 125 triệu đồng, nên phạm tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".