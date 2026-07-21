Đối tượng đưa ra thông tin gian dối để vay tiền rồi chiếm đoạt 835 triệu đồng

Đang nợ nhiều tiền và không có khả năng trả nợ, nhưng Thảo (SN 1978, ngụ TP Đà Nẵng) đưa ra thông tin gian dối, vay tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt 835 triệu đồng.

Ngày 20/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông tin đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thanh Thảo (SN 1978, trú tổ 41, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, cơ quan Công an nhận được các đơn tố giác tội phạm của các công dân đối với Nguyễn Thị Thanh Thảo. Trong đó, bà Nguyễn Thị Hường (SN 1961, trú tổ 34, phường Sơn Trà) tố cáo Thảo cùng chồng là Huỳnh Đình Ri - Nguyễn Thị Thanh Thảo chiếm đoạt 335 triệu đồng. Bà Trương Thị Thủy (SN 1969, trú phường Sơn Trà) tố cáo bà Thảo chiếm đoạt 500 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giữ Nguyễn Thị Thanh Thảo.

Kết quả điều tra, xác minh bước đầu, Cơ quan CSĐT xác định trong năm 2018 và 2019, do cần tiền để giải quyết các khoản nợ cá nhân, Thảo tìm đến bà Hường và bà Thủy để vay tiền.

Thảo đưa ra các thông tin gian dối như cần vốn để nhận chuyển nhượng kiốt tại chợ Mân Thái (phường Sơn Trà), làm thủ tục cấp lại sổ đỏ đối với thửa đất mà gia đình đang sinh sống.

Tin tưởng những lý do mà Thảo đưa ra, bà Hường và bà Thủy nhiều lần cho Thảo vay tiền. Nhận được tiền, Thảo dùng để trả nợ cá nhân trước đó và lấy một phần để trả tiền lãi cho bà Hường và bà Thủy, nhằm kéo dài thời gian vay tiền, tiếp tục tạo niềm tin cho các bị hại.

Mặc dù đang vay nợ nhiều người và không có khả năng trả nợ, Thảo vẫn che giấu tình trạng tài chính thực tế, đưa ra nhiều thông tin gian dối để các bị hại tin tưởng giao tiền và Thảo chiếm đoạt.