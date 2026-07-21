Khởi tố 21 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết ra quyết định khởi tố 21 đối tượng liên quan vụ việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh.

Từ tin báo của quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh làm rõ ổ nhóm hoạt động cờ bạc trên địa bàn thôn Chão, xã Lục Ngạn.

Thủ đoạn của các đối tượng sử dụng nhà dân kiên cố, nhiều lớp cửa và hệ thống camera giám sát nhằm đối phó lực lượng chức năng.

Tang vật vụ án.

Sau thời gian thu thập tài liệu, khoảng 21h50 ngày 26/6, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự cùng Công an xã Lục Ngạn đã bắt quả tang 21 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại nhà của Diệp Thị S.

Tại đây, lực lượng công an thu giữ 9,3 triệu đồng trên chiếu bạc, 44,72 triệu đồng trên người các đối tượng, 11 điện thoại di động cùng nhiều công cụ phục vụ việc đánh bạc như bát, đĩa, quân vị và bảng vị.

Quá trình điều tra xác định, Lưu Văn Từ (SN 1963, trú thôn Chão) là người thuê địa điểm của Diệp Thị S. để tổ chức đánh bạc nhằm thu lợi bất chính. Người này cũng là người trực tiếp chuẩn bị dụng cụ, lôi kéo người khác tham gia, điều hành các ván xóc đĩa và thu "tiền hồ" người tham gia chơi.

Căn cứ quy định, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 21 bị can, trong đó 2 bị can về tội "Tổ chức đánh bạc" và 19 bị can về tội "Đánh bạc". Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.