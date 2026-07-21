Truy bắt đối tượng trộm cắp chiếc xe Honda SH

Công an phường Thanh Liệt (Hà Nội) triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng làm rõ và bắt giữ đối tượng gây án, thu hồi tang vật, góp phần bảo đảm an ninh trật tự.

Ngày 17/7, Công an phường Thanh Liệt tiếp nhận tin trình báo của một công dân về việc bị kẻ gian lấy trộm môtô Honda SH 125i màu đen, biển kiểm soát 21B2-222.xx, trị giá khoảng 40 triệu đồng tại khu vực ngõ 87/59 Yên Xá, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chỉ huy Công an phường Thanh Liệt đã khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức khám nghiệm hiện trường, rà soát thu thập tài liệu, chứng cứ và khoanh vùng các đối tượng nghi vấn.

Đối tượng Nguyễn Xuân Duy.

Với tinh thần quyết liệt, không để tội phạm có điều kiện tẩu tán tài sản hoặc bỏ trốn, lực lượng Công an đã nhanh chóng xác định đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Nguyễn Xuân Duy (SN 2006, thường trú tại xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên).

Quá trình đấu tranh, Công an phường Thanh Liệt đã thu giữ tang vật là chiếc môtô Honda SH 125i bị đối tượng chiếm đoạt, đồng thời ra quyết định tạm giữ Nguyễn Xuân Duy để phục vụ công tác điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội.

Việc nhanh chóng điều tra, truy bắt đối tượng và thu hồi tài sản cho người bị hại tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết liệt của Công an phường Thanh Liệt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Công an phường Thanh Liệt đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ việc, đồng thời xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật. Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức bảo vệ tài sản, khóa xe cẩn thận, lắp đặt thiết bị chống trộm và chủ động phối hợp với lực lượng Công an khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn để kịp thời ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.