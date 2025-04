Hơn 800 nhà trọ TP.HCM sắp đóng cửa vì vi phạm phòng cháy chữa cháy

Tại TP.HCM có hơn 1.046 cơ sở còn tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa cháy, 837 cơ sở trong số đó đến nay còn hoạt động.

Sắp đóng cửa hàng loạt chung cư mini, nhà trọ… còn tồn tại vi phạm PCCC tại TP.HCM. Ảnh: Phương Lâm.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM vừa qua, Đại tá Huỳnh Ngọc Quan, Phó trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) PC07, Công an TP.HCM cho biết hiện nay, trên địa bàn TP còn 1.046 cơ sở bao gồm 9.570 phòng trọ và 15.549 người thuê trọ, còn tồn tại vi phạm về PCCC.

Cũng theo ông Quan, tính đến ngày 2/4, trên địa bàn TP.HCM có 209/1.046 cơ sở tự dừng hoạt động do chưa hoàn thành các giải pháp đảm bảo an toàn PCCC theo chỉ thị số 19.

Còn lại 837 cơ sở chưa đảm bảo an toàn về PCCC, Công an TP.HCM đã thống kê cụ thể danh sách, tham mưu Lãnh đạo UBND TP.HCM chỉ đạo UBND cấp huyện căn cứ quy định của pháp luật đề nghị những cơ sở này dừng hoạt động.

Bên cạnh đó, công an cấp xã, phường sẽ tăng cường kiểm tra việc tuân thủ quy định pháp luật về cư trú cho người thuê trọ, không giải quyết đăng ký cư trú đối với các cơ sở này.

Phía công an đã thông báo số điện thoại trực ban công an phường, xã, thị trấn, trực ban Công an TP.HCM hoặc thông qua ứng dụng Help114 để người dân thuận tiện phản ánh các cơ cở vi phạm lén lút hoạt động.

Ngoài ra, ông Quan cho biết các cơ sở còn tồn tại vi phạm PCCC phải khắc phục xong, sau đó báo cáo cơ quan quản lý về PCCC trên địa bàn để tiến hành kiểm tra, đánh giá các điều kiện an toàn về PCCC. Khi có kết luận đã khắc phục tồn tại, vi phạm và đảm bảo an toàn PCCC các cơ sở vi phạm sẽ được hoạt động trở lại theo quy định.

“Công an TP.HCM sẽ tiếp tục tổ chức rà soát, kiểm tra, hướng dẫn chủ các cơ sở này khắc phục, thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn PCCC”, ông Quan nói thêm.

Về phía hơn 15.000 người thuê trọ đang chịu ảnh hưởng, Công an TP.HCM và công an cấp xã, phường phối hợp chính quyền địa phương đã thông báo để khách thuê trọ biết nơi đang sinh sống không đảm an toàn về PCCC, đề nghị người dân tìm nơi thuê trọ khác để đảm bảo an toàn, ổn định cuộc sống.

Công an TP.HCM cho biết sẽ thông báo công khai danh sách các cơ sở vi phạm và các cơ sở đảm bảo an toàn về PCCC trên địa bàn để người thuê trọ chủ động tìm nơi ở mới.

Ngoài ra, Công an TP.HCM sẽ phối hợp ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương vận động chủ các cơ sở đảm bảo quy định về PCCC hỗ trợ cho người thuê trọ bị ảnh hưởng có nơi thuê mới.

Theo Chỉ thị 19/2024 của Thủ tướng về tăng cường công tác PCCC đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh, sau ngày 30/3, chung cư mini, nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà trọ không hoàn thành thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn PCCC sẽ phải dừng hoạt động.