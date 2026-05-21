Hơn 54.000 xe hybrid của Hyundai cần triệu hồi vì có thể cháy

  • Thứ năm, 21/5/2026 09:39 (GMT+7)
Loạt xe Hyundai Elantra Hybrid tại Mỹ có thể cháy do sự cố tiềm ẩn ở cụm điều khiển động lực hybrid.

Theo Carscoops, Hyundai đang phát lệnh triệu hồi với 54.337 xe Hyundai Elantra Hybrid đời 2024-2026 do cụm điều khiển động lực hybrid HPCU có thể bị quá nhiệt, tiềm ẩn nguy cơ gia tăng khả năng xảy ra hỏa hoạn.

Cục Quản lý an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA) cho biết bộ điều khiển động lực hybrid này sử dụng một bóng bán dẫn hiệu ứng trường kim loại - oxit - bán dẫn (MOSFET), vốn có thể bị quá nhiệt khi chịu tải điện ở mức cao.

Lỗi này thường dẫn đến tình trạng xe không khởi động được, hoặc rơi vào chế độ vận hành khẩn cấp Limp Mode - tức chế độ giới hạn công suất để bảo vệ hệ truyền động.

Tuy nhiên trong một số trường hợp hiếm gặp, bộ HPCU có thể bị quá nhiệt, dẫn đến hư hỏng do nhiệt cục bộ ở cụm HPCU cũng như các linh kiện bên trong.

Hyundai lần đầu nhận biết về vấn đề này vào tháng 12/2024, sau đó đến đầu năm 2025 đã bắt đầu kiểm tra một phương tiện gặp sự cố. Nhà sản xuất ôtô Hàn Quốc đã tiến hành rã máy nhiều lần và tìm thấy phần hỏng hóc của chi tiết MOSFET - được xác nhận nằm tại vị trí cố định trên nhiều xe kiểm tra.

Quá trình điều tra cuối cùng đã xác định được rằng phần mềm của xe có thể không cung cấp đủ khả năng làm mát cho cụm HPCU, từ đó dẫn đến tình trạng quá nhiệt.

Để khắc phục sự cố nói trên, khách hàng được hướng dẫn mang chiếc Hyundai Elantra Hybrid đến đại lý để cập nhật lại phần mềm HPCU. Thông báo dự kiến được gửi đi cho các chủ xe vào giữa tháng 7.

Hyundai cũng cho biết đã ghi nhận 4 vụ việc liên quan đến lỗi này, với chỉ một trường hợp xảy ra hỏa hoạn. Tuy nhiên, không có báo cáo nào về tai nạn hoặc thương vong liên quan đến sự cố dẫn đến đợt triệu hồi này.

Phúc Hậu

hybrid Hyundai Elantra triệu hồi cháy

