Bốn thập kỷ của Mitsubishi chưa bằng một năm triệu hồi của Ford

Tính từ năm 1987, Mitsubishi chỉ ban hành 150 đợt triệu hồi, chưa bằng số đợt triệu hồi mà Ford thực hiện tại Mỹ chỉ riêng trong năm 2025.

Theo Carscoops, Ford đã ban hành nhiều lệnh triệu hồi đến mức các chủ sở hữu ôtô thương hiệu này đang kiểm tra thông báo từ Cục Quản lý an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA) như một thông lệ mỗi tuần.

Trong khi đó, Mitsubishi lại có lịch sử triệu hồi rất khiêm tốn tại Mỹ. Chuyên trang Carscoops đã nghiên cứu lịch sử triệu hồi của Mitsubishi kể từ thời điểm hãng này tách khỏi Chrysler và hoạt động tại Mỹ như một hãng xe duy nhất.

Theo đó, tính từ lần triệu hồi đầu tiên vào năm 1987, Mitsubishi chỉ ban hành tổng cộng 150 đợt triệu hồi, ảnh hưởng đến khoảng 7,6 triệu xe. Đây là con số thấp kỷ lục với một hãng xe phổ thông tại thị trường xứ cờ hoa.

Để dễ hình dung, 150 đợt triệu hồi tại Mỹ đã được Mitsubishi thực hiện trong 4 thập kỷ qua thậm chí còn thấp hơn 153 đợt triệu hồi mà Ford ban hành chỉ riêng trong năm 2025.

Trong 112 đợt triệu hồi mà Suzuki ban hành tại Mỹ thông qua NHTSA, phần lớn ghi nhận trong giai đoạn trước khi hãng này rời khỏi thị trường xứ cờ hoa vào năm 2012. Tesla thực hiện 90 đợt triệu hồi dù chỉ mới có mặt trên thị trường chưa đầy một thập kỷ.

Quay trở lại với Mitsubishi, hãng này từng có những giai đoạn kết thúc trọn vẹn một năm mà không ban hành bất kỳ đợt triệu hồi nào tại Mỹ. Lần gần nhất vào năm 2024, Mitsubishi không ban hành lệnh triệu hồi nào.

Hồi năm 2000, Mitsubishi ban hành tổng cộng 10 đợt triệu hồi, cao nhất lịch sử hãng và ảnh hưởng đến hơn 1 triệu ôtô tại Mỹ. Trong số này, có 567.432 xe thuộc một lệnh triệu hồi liên quan đến chụp bụi khớp cầu dưới.

Giai đoạn “bận rộn” của Mitsubishi được xác định diễn ra trong giai đoạn 2014-2018, khi hãng xe Nhật Bản trung bình thực hiện 8 đợt triệu hồi mỗi năm, kéo dài trong 5 năm liên tiếp. Sau đó, Mitsubishi chỉ ban hành không quá 5 đợt triệu hồi mỗi năm, với năm 2024 hoàn toàn không có đợt triệu hồi nào.

Hai đợt triệu hồi gần nhất của hãng vào các năm 2025 và 2026 liên quan đến lò xo cửa cốp, còn các đợt 2023 và 2025 liên quan đến lỗi camera lùi.

Mitsubishiu thực hiện đợt triệu hồi gần nhất liên quan đến lỗi hệ thống truyền động vào tháng 8/2022, nguyên nhân được xác định là lỗi phần mềm khiến động cơ ngừng hoạt động.

Trong khi đó, Ford lại tỏ ra “bận rộn” khó tin với các đợt triệu hồi liên tiếp. Vào năm 2025, Ford xác lập một kỷ lục không mong muốn với 153 đợt triệu hồi tại Mỹ con số cao nhất từng có với bất kỳ nhà sản xuất ôtô nào trong một năm dương lịch.

Chuyên trang Carscoops lưu ý Ford bán tốt hơn khoảng 22 lần so với Mitsubishi. Tuy nhiên, doanh số chỉ giải thích cho số lượng xe bị ảnh hưởng, không phải là câu trả lời hợp lý cho tần suất triệu hồi.

Xét trong cùng khoảng thời gian gần 4 thập kỷ, kề từ năm 1987 đến cuối tháng 4/2026, Ford vẫn là cái tên dẫn đầu với 1.285 lệnh triệu hồi đã được ban hành, ảnh hưởng đến tổng cộng gần 187 triệu ôtô tại Mỹ.

General Motors đứng thứ hai với 1.238 đợt, ảnh hưởng hơn 153 triệu xe. Stellantis triệu hồi 1.046 lần, ảnh hưởng đến gần 132 triệu xe tại thị trường ôtô xứ cờ hoa.