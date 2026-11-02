Hơn 521.000 tỷ đồng tiền gửi của Kho bạc đang nằm tại Big 4 ngân hàng

Đến cuối tháng 9, tổng tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại BIDV, VietinBank và Vietcombank đạt hơn 521.000 tỷ đồng, tăng 28% so với cuối năm 2025.

Tính tới hết quý III, Kho bạc Nhà nước đang gửi 521.104 tỷ đồng vào nhóm 3 ngân hàng Big 4 gồm BIDV, VietinBank và Vietcombank. Ảnh: Nam Khánh.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, tổng tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại ba ngân hàng quốc doanh gồm BIDV, VietinBank và Vietcombank đạt 521.104 tỷ đồng vào cuối tháng 9, tăng 28% so với cuối năm 2025, tương ứng tăng thêm 114.612 tỷ đồng .

Tuy nhiên, so với cuối quý II, số dư tiền gửi Kho bạc Nhà nước tại ba ngân hàng đã giảm 35.408 tỷ đồng , tương đương mức giảm ròng hơn 6%. Đây là quý thứ hai liên tiếp nguồn tiền này sụt giảm, sau giai đoạn tăng mạnh trong những tháng đầu năm.

Cụ thể, từ mức 406.492 tỷ đồng vào cuối năm 2025, tổng tiền gửi Kho bạc Nhà nước tại ba ngân hàng tăng vọt lên 563.035 tỷ đồng vào cuối quý I/2026. Tuy nhiên, dòng tiền bắt đầu đảo chiều khi giảm 6.523 tỷ đồng trong quý II và tiếp tục giảm mạnh hơn trong quý III.

Trong đó, Vietcombank ghi nhận mức sụt giảm lớn nhất về giá trị tuyệt đối khi tiền gửi Kho bạc Nhà nước giảm 14.711 tỷ đồng , tương đương mức giảm ròng 8% so với cuối quý II, xuống còn 171.617 tỷ đồng .

Tại VietinBank, số dư giảm 11.239 tỷ đồng (-6%) còn 173.001 tỷ đồng . BIDV ghi nhận mức giảm 9.458 tỷ đồng (-5%) xuống 176.486 tỷ đồng .

BIẾN ĐỘNG TIỀN GỬI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TẠI VIETCOMBANK, VIETINBANK, BIDV Nguồn: BCTC các ngân hàng. Nhãn Quý IV/2025 Quý I/2026 Quý II Quý III Tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại Big 4 tỷ đồng 406492 563035 556512 521104

Tiền gửi Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng thương mại chủ yếu được hình thành từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi.

Nguồn ngân quỹ này được ưu tiên sử dụng để ngân sách trung ương và ngân sách cấp tỉnh tạm ứng, vay; tiếp đến là thực hiện các giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ. Việc gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại được thực hiện sau các nhu cầu sử dụng vốn nói trên.

Với các ngân hàng, đặc biệt là nhóm Big 4, nguồn tiền gửi này góp phần cải thiện các chỉ số thanh khoản như tỷ lệ dự trữ thanh khoản và khả năng chi trả trong ngắn hạn.

Nhờ có thêm nguồn vốn quy mô lớn với chi phí tương đối thấp, các ngân hàng giảm bớt áp lực cạnh tranh huy động tiền gửi từ dân cư và tổ chức kinh tế, qua đó có thêm dư địa duy trì mặt bằng lãi suất đầu vào hợp lý và hỗ trợ giảm lãi suất cho vay.

Dù vậy, tiền gửi Kho bạc Nhà nước không phải nguồn vốn ổn định dài hạn. Các khoản tiền gửi này thường có kỳ hạn 1-3 tháng, do đó có thể đáo hạn ngay trong cùng một quý.

Việc dòng tiền có tiếp tục được gửi vào hệ thống ngân hàng hay không phụ thuộc vào lượng ngân quỹ còn nhàn rỗi sau khi Kho bạc Nhà nước cân đối nhu cầu thanh toán ngân sách và thực hiện các nghiệp vụ sử dụng vốn khác.

Do phụ thuộc trực tiếp vào tiến độ thu - chi ngân sách và kế hoạch giải ngân đầu tư công, dòng tiền này có thể biến động giảm đáng kể, đặc biệt vào các tháng cuối năm.