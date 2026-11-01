Vietcombank, VietinBank và BIDV lãi gần 110.000 tỷ sau 9 tháng

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 cũng cho thấy sự phân hóa rõ nét về tăng trưởng, nguồn thu và chất lượng tài sản giữa 3 ngân hàng quốc doanh lớn nhất hệ thống.

Báo cáo tài chính quý III/2026 của bộ 3 ngân hàng quốc doanh lớn nhất hệ thống gồm BIDV, VietinBank, Vietcombank đã cho thấy sự phân hóa ngày càng lớn về hiệu quả khai thác tài sản giữa các nhà băng. Nếu VietinBank gây chú ý khi vượt mặt Vietcombank về kết quả lợi nhuận riêng quý III, BIDV lại nổi bật nhờ tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao vượt trội.

Tổng cộng, bộ 3 ngân hàng quốc doanh kể trên đã lãi trước thuế 35.485 tỷ đồng trong quý III, và gần 110.000 tỷ đồng tính trong cả 9 tháng đầu năm. Đánh dấu lần đầu tiên lợi nhuận của nhóm ngân hàng này vượt 100.000 tỷ sau 9 tháng.

Lợi nhuận quý III VietinBank vượt Vietcombank

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, VietinBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 13.688 tỷ đồng , tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này giúp nhà băng vượt qua Vietcombank (đạt 11.218 tỷ đồng ) để trở thành ngân hàng có lợi nhuận cao nhất hệ thống quý III. Lần gần nhất VietinBank đạt vị trí này là quý II năm ngoái.

Động lực tăng trưởng của VietinBank đến từ sự cải thiện trên diện rộng ở hầu hết mảng kinh doanh. Thu nhập lãi thuần trong quý đạt 21.815 tỷ đồng , tăng 27% so với cùng kỳ, cũng là nguồn thu lớn nhất của ngân hàng. Bên cạnh đó, lãi thuần từ dịch vụ, kinh doanh ngoại hối và hoạt động khác đều ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số.

VIETCOMBANK, VIETINBANK, BIDV LÃI GẦN 110.000 TỶ SAU 9 THÁNG NĂM 2026 Nguồn: BCTC ngân hàng. Nhãn Vietcombank VietinBank BIDV Quý III/2026 tỷ đồng 11218 13688 10579 9T2026

40440 39557 29483

Dù vậy, tính lũy kế 9 tháng từ đầu năm, lợi nhuận của VietinBank vẫn chưa thể vượt qua Vietcombank. Trong đó, lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng của VietinBank đạt 39.557 tỷ đồng , tăng 34% so với cùng kỳ, thấp hơn mức lợi nhuận trước thuế 40.440 tỷ đồng (+22%) của Vietcombank ghi nhận được trong cùng giai đoạn.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản VietinBank đạt 2,95 triệu tỷ đồng , tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Dư nợ cho vay khách hàng vượt 2,1 triệu tỷ đồng (+7%), trong khi tiền gửi khách hàng đạt 1,94 triệu tỷ đồng .

Về chất lượng tài sản, VietinBank ghi nhận tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ khoảng 1,2%.

Vietcombank chịu sức ép dự phòng

Với Vietcombank, lợi nhuận trước thuế quý III của ngân hàng này đạt 11.218 tỷ đồng , vẫn nằm trong nhóm lớn nhất thị trường, nhưng kết quả này gần như đi ngang so với cùng kỳ năm trước.

Cấu thành lên mức lợi nhuận này, thu nhập lãi thuần quý III của Vietcombank đạt hơn 20.300 tỷ đồng , tăng 39% so với cùng kỳ, tiếp tục là nguồn thu chính, đóng góp phần lớn vào hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Đáng chú ý, hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng cải thiện mạnh khi đạt 2.576 tỷ đồng lãi thuần, gấp đôi cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, mảng dịch vụ lại kém tích cực hơn khi lãi thuần giảm 4%, còn 904 tỷ đồng .

Tổng thu nhập hoạt động quý III của nhà băng này vẫn tăng gần 41% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí hoạt động tăng 33%, thấp hơn tốc độ tăng thu nhập, giúp lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng gần 45%.

Tuy nhiên, phần tăng trưởng này không chuyển hóa tương ứng thành lợi nhuận do ngân hàng phải gia tăng mạnh chi phí dự phòng rủi ro tín dụng.

Theo đó, chi phí dự phòng quý III của Vietcombank lên tới 6.184 tỷ đồng , tăng gần 8 lần cùng kỳ năm trước. Khoản trích lập dự phòng này đã lấy đi phần lớn thành quả tăng trưởng từ hoạt động kinh doanh, khiến lợi nhuận trước thuế quý III gần như không thay đổi.

Tính chung 9 tháng, Vietcombank vẫn là ngân hàng có lợi nhuận trước thuế cao nhất hệ thống với 40.440 tỷ đồng , tăng hơn 22%.

Về quy mô tài sản, tổng tài sản ngân hàng tại ngày 30/9 đạt hơn 2,68 triệu tỷ đồng , tăng 10% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 1,82 triệu tỷ đồng (+9%), trong khi tiền gửi khách hàng đạt hơn 1,78 triệu tỷ đồng (+7%).

QUY MÔ TÀI SẢN, NỢ CHO VAY TẠI CÁC NGÂN HÀNG QUỐC DOANH Nguồn: Báo cáo tài chính các ngân hàng Nhãn Vietcombank VietinBank BIDV Tổng tài sản triệu tỷ đồng 2.68 2.95 3.5 Dư nợ cho vay

1.82 2.1 2.56

Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của Vietcombank tại thời điểm cuối tháng 9 ở mức 0,71%, tăng so với mức 0,58% hồi đầu năm.

Đáng chú ý, Vietcombank vẫn là ngân hàng có bộ đệm dự phòng lớn nhất thị trường khi quy mô dự phòng rủi ro tín dụng tăng từ gần 25.000 tỷ đồng cuối năm 2025 lên hơn 31.100 tỷ đồng vào cuối tháng 9, tương ứng mức tăng gần 25%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt khoảng 244%.

BIDV tăng trưởng lợi nhuận mạnh nhất quý III

Dù kết quả lợi nhuận tuyệt đối quý III thấp hơn cả VietinBank và Vietcombank, BIDV lại là ngân hàng có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế cao nhất nhóm.

Cụ thể, ngân hàng đã thu về gần 10.579 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế quý III, tăng tới 39% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này cao hơn đáng kể so với VietinBank (+22) và Vietcombank đi ngang.

Thu nhập lãi thuần tiếp tục là nguồn đóng góp chủ lực cho BIDV, khi mang về hơn 17.056 tỷ đồng , tăng 12%. Các nguồn thu ngoài lãi cũng đồng loạt cải thiện, gồm lãi thuần dịch vụ tăng 7%, kinh doanh ngoại hối tăng 18%, chứng khoán kinh doanh tăng 73% và hoạt động khác tăng 12%. Trong khi đó chi phí hoạt động của BIDV chỉ tăng 8%.

Một yếu tố quan trọng khác hỗ trợ lợi nhuận quý III cho BIDV là việc ngân hàng này đã tiết giảm 25% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong quý, trái ngược với diễn biến tại Vietcombank.

Lũy kế 9 tháng, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của BIDV cũng giảm 5% so với cùng kỳ năm trước, nhờ đó, lợi nhuận trước thuế đã tăng 25%, đạt 29.483 tỷ đồng .

Về quy mô tài sản, BIDV tiếp tục duy trì vị thế ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất thị trường với gần 3,5 triệu tỷ đồng tại thời điểm cuối quý III, tăng 5% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 2,56 triệu tỷ đồng (+8%), trong khi tiền gửi khách hàng đạt hơn 2,36 triệu tỷ đồng (+6%). Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của ngân hàng này ở mức 1,85% cũng tăng so với đầu năm.