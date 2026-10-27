Lãi suất tiết kiệm SCB bất ngờ rơi về gần 0%/năm

SCB vừa giảm lãi suất huy động tới 3,2 điểm %, đưa lãi suất tiền gửi online kỳ hạn 12 tháng xuống còn 0,58%/năm, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung của thị trường.

Theo biểu lãi suất mới được Ngân hàng Sài Gòn (SCB) công bố, với hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến (gửi tiền online), ngân hàng áp dụng lãi suất 0,5%/năm cho các kỳ hạn từ 31 ngày đến 5 tháng.

Mức lãi suất thực nhận còn thấp hơn nếu khách hàng lựa chọn phương thức trả lãi đầu kỳ hoặc hàng tháng.

Lãi suất SCB tạo vùng đáy của thị trường

Ở các kỳ hạn dài hơn, lãi suất tiền gửi trực tuyến từ 6 đến 11 tháng được niêm yết ở mức 0,48%/năm, giảm 2,5 điểm % so với trước. Với kỳ hạn 12-18 tháng, lãi suất còn 0,58%/năm. Các kỳ hạn 24-36 tháng áp dụng mức 0,68%/năm, trong khi trước đó là 3,9%/năm.

Đối với tiền gửi thông thường, lĩnh lãi cuối kỳ, lãi suất của SCB cao hơn hình thức gửi online khoảng 0,02-0,5 điểm %.

So sánh với mặt bằng chung lãi suất tiền gửi trên thị trường thì ở kỳ hạn gửi tiền 12 tháng, lãi suất SCB đang thấp hơn nhóm ngân hàng quốc doanh khoảng 5 điểm % và thấp hơn nhóm ngân hàng tư nhân tới 7 điểm %.

Động thái giảm mạnh lãi suất của SCB diễn ra khoảng một tuần sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất huy động từ 6 tháng trở lên, đồng thời hạ lãi suất cho vay. Tuy nhiên, mức điều chỉnh của SCB khiến khoảng cách giữa lãi suất huy động của ngân hàng này và mặt bằng chung tiếp tục nới rộng.

Kể từ khi bị NHNN đưa vào diện kiểm soát đặc biệt giữa năm 2022, SCB thường duy trì lãi suất huy động ở nhóm thấp nhất thị trường, đồng thời ít có những đợt điều chỉnh đáng kể.

Trái ngược với hiện tại, trước khi rơi vào diện kiểm soát đặc biệt, SCB từng là một trong những ngân hàng có lãi suất tiền gửi cao trên thị trường. Đầu năm 2021, khi nhóm 4 ngân hàng quốc doanh gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank niêm yết lãi suất kỳ hạn 12 tháng ở mức 5,6%/năm, SCB đã trả tới 7,3%/năm.

Đến giữa năm 2022, lãi suất huy động tại SCB tiếp tục tăng lên 8,25%/năm, trong khi nhiều tổ chức tín dụng khác áp dụng mức khoảng 7%/năm.

NHNN liên tục ra yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất huy động từ 6 tháng trở lên, đồng thời hạ lãi suất cho vay. Ảnh: Hoàng Giáp/Thời báo Ngân hàng.

Việc SCB duy trì mặt bằng lãi suất thấp gắn với tình trạng hoạt động đặc biệt của ngân hàng. Theo quy định về các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, ngân hàng có thể nhận các biện pháp hỗ trợ từ nhà điều hành nhằm bảo đảm thanh khoản, trong đó có các khoản vay đặc biệt theo quy định.

Các tổ chức tín dụng thuộc diện kiểm soát đặc biệt cũng cần tập trung xử lý những tồn tại, yếu kém và nợ xấu. Hoạt động cấp tín dụng có thể bị hạn chế, khiến nhu cầu huy động vốn không còn lớn như trước. Việc tăng lãi suất để thu hút tiền gửi trong bối cảnh này có thể làm gia tăng chi phí vốn mà không mang lại hiệu quả tương ứng.

SCB tiếp tục thu hẹp mạng lưới

Song song với việc duy trì lãi suất huy động ở mức thấp, SCB tiếp tục thu hẹp mạng lưới hoạt động trên cả nước. Ngân hàng này vừa chấm dứt hoạt động thêm các chi nhánh tại TP.HCM và Đồng Nai. Sau đợt điều chỉnh, SCB chỉ còn hiện diện tại 6 địa phương gồm TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Gia Lai, Lâm Đồng và Vĩnh Long, với tổng cộng 10 chi nhánh.

Trước khi bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt giữa năm 2022, SCB có gần 240 điểm giao dịch, gồm 50 chi nhánh và 190 phòng giao dịch, hoạt động tại 28 tỉnh, thành phố. Riêng tại TP.HCM, ngân hàng từng có 16 chi nhánh và 100 phòng giao dịch.

Quá trình thu hẹp mạng lưới của SCB bắt đầu từ năm 2023. Trong giai đoạn 2023-2025, SCB đóng cửa gần 190 phòng giao dịch trên cả nước. Từ giữa tháng 7 đến nay, ngân hàng tiếp tục chấm dứt hoạt động của 37 chi nhánh.

Cùng với việc đóng cửa các điểm giao dịch, SCB cũng thông báo thanh lý nhiều tài sản thuộc các chi nhánh và phòng giao dịch đã ngừng hoạt động.