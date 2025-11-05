Hơn 45.000 phụ huynh được mời vì con đi xe máy khi chưa đủ tuổi

Trong ngày đầu ra quân kiểm tra học sinh vi phạm giao thông, lực lượng CSGT phát hiện hơn 48.000 học sinh đi xe máy khi chưa đủ điều kiện.

Ngày 5/11, Cục CSGT cho biết ngày 4/11, Cục trưởng CSGT đã phát lệnh cho lực lượng CSGT toàn quốc đồng loạt thực hiện kiểm tra chuyên đề học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) và người nhà giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện trong cùng một thời điểm trên toàn quốc.

Lực lượng chức năng kiểm tra bãi xe xung quanh trường học ở Hà Nội.

Đối với hai ca công tác (8h đến 10h và 14h đến 16h) ngày 4/11, lực lượng CSGT 30/34 địa phương (trừ 4 địa phương đang mưa lũ gồm: Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, Đà Nẵng) đã mời đại diện Ban Giám hiệu các nhà trường tổng kiểm tra 5.591 bãi giữ xe (3.992 bãi giữ xe trong trường, 1.599 bãi giữ xe xung quanh khu vực cổng trường).

Kết quả, số học sinh không đủ điều kiện điều khiển phương tiện đến trường 48.059 trường hợp (gửi ở bãi giữ xe của trường 43.988 trường hợp, gửi ở bãi giữ xe của người dân xung quanh trường 4.071 trường hợp).

Ngoài ra, lực lượng chức năng thống kê số trường hợp sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn 22.758 trường hợp (bãi giữ xe trong trường 19.717 trường hợp, bãi giữ xe xung quanh trường 3.041 trường hợp).

Đáng chú ý, có 54 trường hợp cất giấu hung khí trong cốp xe (bãi giữ xe trong trường 31 trường hợp, bãi giữ xe xung quanh trường 23 trường hợp).

Lực lượng CSGT đã mời 45.459 phụ huynh đến để thông báo vi phạm, yêu cầu ký cam kết không giao xe cho học sinh.

Cùng với đó, lực lượng CSGT yêu cầu hơn 11.900 nhà trường và 3.000 bãi giữ xe quanh cổng trường không trông giữ xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện.