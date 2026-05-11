Hơn 43 triệu thửa đất chưa được xây dựng cơ sở dữ liệu

Đến nay các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành rà soát, chỉnh lý, cập nhật dữ liệu đáp ứng tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống" với 23,5 triệu thửa đất.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 239/TB-VPCP kết luận của Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp về tình hình triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng.

23,5 triệu thửa đất hoàn thành dữ liệu đạt chuẩn

Theo thông báo, số liệu thống kê cho thấy, cả nước hiện có tổng số 106 triệu thửa đất. Đến nay, các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành rà soát, chỉnh lý, cập nhật dữ liệu đáp ứng tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống" 23,5 triệu thửa đất (Nhóm 1); 38,9 triệu thửa đất đã có dữ liệu nhưng chưa đáp ứng yêu cầu, cần tiếp tục làm giàu, làm sạch, hoàn thiện, đối khớp, bổ sung thông tin (Nhóm 2); và còn 43,2 triệu thửa đất chưa được xây dựng cơ sở dữ liệu (Nhóm 3).

Từ hiện trạng nêu trên, các thửa đất cần tiếp tục làm giàu, làm sạch, hoàn thiện, đối khớp, bổ sung thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu còn khoảng 82,1 triệu thửa đất, tương đương khoảng 77,5% tổng số thửa đất cả nước.

Do đó, khối lượng công việc cần hoàn thiện trong năm 2026 theo đúng kế hoạch còn rất lớn. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách, đã được xác định phải hoàn thành trong năm 2026, không còn dư địa để chậm trễ, lùi hoặc giãn tiến độ.

Vì vậy, người đứng đầu các Bộ, ngành, địa phương cần phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và sản phẩm đầu ra; tập trung tổ chức thực hiện, theo kế hoạch tiến độ cụ thể, lượng hóa rõ sản phẩm hoàn thành, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn xử lý theo tinh thần "6 rõ": Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Báo cáo Thủ tướng 2 tuần/lần trong giai đoạn cao điểm

Phó thủ tướng đã đưa ra một số giải pháp trọng tâm nhằm bảo đảm hoàn thành Chỉ thị số 05 trong năm 2026. Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, sản phẩm đầu ra đối với các nhiệm vụ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì; đồng thời là đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Chỉ thị này trên phạm vi cả nước.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương rà soát toàn bộ 19 nhiệm vụ của Chỉ thị số 05 lập Bảng tiến độ về tình hình thực hiện để theo dõi, điều hành tiến độ theo từng nhiệm vụ, từng bộ, ngành, địa phương.

Trong đó, xác định mốc phấn đấu cơ bản hoàn thành trong quý II năm 2026 đối với thửa đất Nhóm 1 cần duy trì, cập nhật, quản lý, khai thác thửa đất và đối với thửa đất Nhóm 2 cần làm giàu, làm sạch, hoàn thiện, đối khớp, bổ sung thông tin; cơ bản hoàn thành trong quý III năm 2026 việc đo đạc, lập hồ sơ, xây dựng cơ sở dữ liệu đối với nhóm thửa đất chưa được xây dựng cơ sở dữ liệu để sang quý IV năm 2026 tập trung công tác kiểm điểm, đánh giá, hoàn thiện và đưa vào khai thác.

Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các địa phương và bộ, ngành có liên quan cập nhật Bảng tiến độ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ định kỳ 2 tuần/lần trong giai đoạn cao điểm từ ngày 15/5 đến hết tháng 6, sau đó cập nhật hàng tháng hoặc theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo cập nhật phải ngắn gọn; xác định rõ địa phương hoàn thành tốt, địa phương chậm tiến độ để kịp thời biểu dương, nhân rộng cách làm hiệu quả; nêu ngắn gọn, rõ ràng khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân chậm tiến độ; thẩm quyền xử lý, phương án xử lý và thời hạn xử lý…

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong làm sạch, đối khớp, xác thực, đồng bộ dữ liệu đất đai với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Trung tâm dữ liệu quốc gia; hướng dẫn, kiểm tra yêu cầu về an ninh, an toàn, bảo mật thông tin, điều kiện kết nối, chia sẻ dữ liệu, không để vướng mắc về xác thực, kết nối, an toàn dữ liệu làm chậm tiến độ chung...