Hơn 400.000 gia đình ở miền Trung đã có điện trở lại

Đến sáng 1/11, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã khôi phục cấp điện cho hơn 400.000 khách hàng bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

Các lực lượng của EVNCPC căng sức khắc phục hậu quả mưa lũ để sớm khôi phục lưới điện. Ảnh: EVNCPC.

Theo EVNCPC, hiện còn 75.261 khách hàng chưa có điện, chiếm 1,52% tổng số khách hàng toàn EVNCPC và 3,19% tổng số khách hàng của 4 công ty điện lực gồm Đà Nẵng, Quảng Trị, Huế và Quảng Ngãi.

Trong những ngày qua, EVNCPC đã huy động tổng lực khắc phục hậu quả mưa lũ.

Đến 7h sáng nay (1/11), tổng công ty đã xử lý, khôi phục 516 trong tổng số 599 vụ sự cố, sa thải ngập lụt, đạt tỷ lệ hơn 86%. Tổng số trạm biến áp phân phối còn mất điện là 763 trạm, chiếm 1,33% toàn EVNCPC và 2,99% tổng trạm biến áp của 4 công ty điện lực nói trên.

Ước tính công suất phụ tải đang mất khoảng 42 MW, tương đương 1,15% so với công suất cực đại (Pmax) toàn EVNCPC và 1,95% so với công suất cực đại của 4 công ty điện lực bị ảnh hưởng.

Tại Công ty Điện lực Đà Nẵng, hiện còn 71.482 khách hàng (8,15%) và 717 trạm biến áp phân phối (6,98%) đang mất điện, ước tính công suất mất khoảng 39,18 MW (4,31%). Các khu vực còn mất điện chủ yếu tại 50 xã, phường thuộc khu vực trung du và miền núi.

Công ty Điện lực Quảng Trị còn 2.372 khách hàng (0,45%) và 17 trạm biến áp (0,3%) chưa có điện, ước tính công suất mất vào khoảng 1,12 MW (0,26%), tập trung tại 3 xã, phường Quảng Trạch, Trung Thuần và Ba Đồn.

Tại Công ty Điện lực Huế, hiện còn 1.008 khách hàng (0,29%), 16 trạm biến áp (0,53%), ước công suất mất 0,4 MW (0,15%). Các khu vực chưa có điện thuộc 3 phường, xã Thuận Hóa, Phong Thái và Phong Dinh của TP Huế.

Công ty Điện lực Quảng Ngãi còn 399 khách hàng (0,06%), 13 trạm biến áp (0,2%), ước công suất mất 1,30 MW (0,24%), chủ yếu tại 5 xã miền núi Sơn Tây Hạ, Sơn Kỳ, Tây Trà, Trà Bồng và Đăk Plô.

Trên lưới điện 110 kV, hiện còn một đường dây bị sự cố (đường dây 110 kV Đăk Mi 4 - Phước Sơn) và một đường dây khách hàng (mạch kép Trạm cắt Trà My - Sông Tranh 2) đang cô lập. Hai trạm biến áp 110 kV Phước Sơn và Nam Trà My vẫn đang tạm ngừng vận hành.

Công ty Điện lực Đà Nẵng đang khẩn trương kiểm tra, xử lý hiện trường để sớm đóng điện trở lại cho trạm 110 kV Phước Sơn sau khi khắc phục xong tuyến 33 ĐZ 110 kV Đăk Mi 4 - Phước Sơn; phụ tải của trạm 110 kV Nam Trà My đã được cấp điện một phần qua đường dây 472/TTG Nước Xa.

EVNCPC đang tiếp tục huy động toàn bộ nhân lực, phối hợp với chính quyền địa phương để khẩn trương khôi phục hệ thống điện, phấn đấu sớm đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định và liên tục cho nhân dân khu vực miền Trung.