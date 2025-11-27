Hơn 250.000 chiến sĩ Quân đội sẵn sàng ứng phó bão số 15

Quân đội đang duy trì 267.335 cán bộ, chiến sĩ (67.175 bộ đội, 200.160 dân quân) cùng 6.684 phương tiện các loại ứng trực, sẵn sàng làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

Quân đội sẵn sàng phương tiện bay cứu hộ, cứu nạn trên biển và trên đất liền.

Để chủ động ứng phó bão số 15 trên Biển Đông, Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam đã ban hành công điện số 6869. Trong đó, đề nghị các Quân khu 4, 5, 7; Quân chủng Hải quân, Phòng không - Không quân; Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam; Binh đoàn 18; yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ ứng trực; chủ động cùng chính quyền và nhân dân sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, bảo đảm an toàn cho lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ.

Đến nay, quân đội đang duy trì 267.335 cán bộ, chiến sĩ (67.175 bộ đội, 200.160 dân quân) cùng 6.684 phương tiện các loại (3.720 ô tô, 520 xe đặc chủng, 646 tàu, 1.239 xuồng, ca nô, 6 máy bay trực thăng 553 và phương tiện khác) ứng trực, sẵn sàng làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

Về công tác kiểm đếm tàu thuyền, đến nay các tỉnh, thành phố tuyến biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau đã phối hợp thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 49.225 phương tiện/272.098 người biết diễn biến, hướng đi của bão số 15, để chủ động di chuyển, vòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Cụ thể, hoạt động khu vực giữa Biển Đông 28 tàu/198 người, chủ yếu ở phía tây khu vực giữa Biển Đông.

Số lượng neo đậu tại các bến 41.575 tàu/224.327 người; hoạt động khu vực khác 7.622 tàu/47.573 người.

Bên cạnh đó, các phương tiện đã nhận được thông tin cảnh báo và đang di chuyển vòng tránh; không có phương tiện ở trong khu vực nguy hiểm.

Về công tác khắc phục hậu quả lũ, lụt tại các tỉnh miền Trung, Bộ Quốc phòng đã huy động 34.832 cán bộ, chiến sĩ cùng 1.082 phương tiện các loại, 3 chó nghiệp vụ tổ chức giúp nhân dân tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng dọn dẹp, vệ sinh 87 nhà dân, 131 trường học, 31 trạm y tế, 80 trụ sở chính quyền, nhà văn hóa, 246,9 km đường giao thông.

Ngoài ra, quân đội cũng vận chuyển 10 tấn lương thực, nhu yếu phẩm; hỗ trợ 13.000 bộ quần áo, 12.400 màn tuyn, 150 suất ăn, phun khử trùng 2.178 nhà dân, 126,8 ha các khu vực, cung cấp 45 m3 nước sạch, bốc dỡ 280 tấn hàng, vận chuyển 232 m3 rác, xử lý sự cố cho 1.500 khách hàng, thay OTL cho 12 trạm phát sóng, chạy 82 trạm máy phát điện, thông 7 tuyến cáp truyền dữ liệu.

